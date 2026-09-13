El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta"

Iliana Calabró contó que su pareja, Luis De Stefano, logró superar una neumonía agravada por su EPOC tras dos meses en terapia intensiva, aunque ahora enfrenta una rehabilitación lenta y delicada. La actriz explicó que el proceso es estable pero tedioso, y que recién comienza la etapa de recuperación después de haber atravesado el momento más crítico.
La conductora habló este domingo con Infama (América TV) y dio detalles del estado de salud de su novio tras pasar dos meses internado en terapia intensiva. "Está delicado, osea está bien, porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer una rehabilitación, que es lo más tedioso", explicó en primera instancia.
Si bien ahora Luis De Stefano se encuentra estable, debe pasar por un proeso de rehabilitación. "Tuvo una neumonía que se suma al EPOC y todo eso y le agarró re fuerte. Además ya venía con su base mal, ahora hay que recuperarse de a poco, lo que le falta es paciencia", contó la conductora sin algodones.
"Se quiere ir, y lo entiendo, porque es una tortura. Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador cuando le pasa una cosa así es terrible. Espero que haya aprendido la lección, por el susto de toda la familia, estuvo ahí al borde, y no es consciente de todo lo que pasó", enfatizó Iliana preocupada por la salud de su pareja.
Cruce inesperado: Iliana Calabró y Marcela Tinayre, tensión por la TV Pública
El debut de la mayor de las Calabró en la Televisión Pública no pasó inadvertido. Su nuevo ciclo aterrizó justo en el horario que originalmente estaba reservado para Marcela Tinayre, y la decisión del canal encendió la mecha. Consultada sobre si recibió algún saludo de la hija de Mirtha, Iliana sorprendió con un “No, porque no tenemos nuestros teléfonos”. La frase llamó la atención, sobre todo por el vínculo afectivo que une a su hermana Marina con la familia Legrand.
El malestar viene de arrastre entre las señoras ya que Tinayre había denunciado una “mano negra” detrás de la baja de su programa, y el hecho de que ese espacio quedara en manos de Calabró alimentó la bronca. Sin embargo, Iliana se despegó del conflicto y aseguró que no tiene nada que discutir con Marcela, aunque prometió que la llamará. “Conmigo siempre es buena onda, y yo con ella igual”, aclaró en Desayuno Americano.
Eso sí, cuando el cronista le recordó lo mal que la pasó Tinayre con el levantamiento de su ciclo, Calabró retrucó con sinceridad: “Yo también la estoy pasando bastante difícil por esto de prepararse y no salir al aire”, contestó.