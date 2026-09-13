El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta" Tras dos meses de internación, la actriz contó que su pareja, Luis De Stefano, logró superar la neumonía agravada por su EPOC y ahora enfrenta una rehabilitación lenta pero estable. Agregar C5N en









Luis De Stefano, novio de Iliana Calabró, estuvo internado grave en terapia intensiva.

Iliana Calabró contó que su pareja, Luis De Stefano, logró superar una neumonía agravada por su EPOC tras dos meses en terapia intensiva, aunque ahora enfrenta una rehabilitación lenta y delicada. La actriz explicó que el proceso es estable pero tedioso, y que recién comienza la etapa de recuperación después de haber atravesado el momento más crítico.

La conductora habló este domingo con Infama (América TV) y dio detalles del estado de salud de su novio tras pasar dos meses internado en terapia intensiva. "Está delicado, osea está bien, porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer una rehabilitación, que es lo más tedioso", explicó en primera instancia.

Si bien ahora Luis De Stefano se encuentra estable, debe pasar por un proeso de rehabilitación. "Tuvo una neumonía que se suma al EPOC y todo eso y le agarró re fuerte. Además ya venía con su base mal, ahora hay que recuperarse de a poco, lo que le falta es paciencia", contó la conductora sin algodones.

"Se quiere ir, y lo entiendo, porque es una tortura. Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador cuando le pasa una cosa así es terrible. Espero que haya aprendido la lección, por el susto de toda la familia, estuvo ahí al borde, y no es consciente de todo lo que pasó", enfatizó Iliana preocupada por la salud de su pareja.

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