14 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación tras una renovación de vencimientos de deuda en pesos que evitaron un aumento de la tensión cambiaria.

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El dólar oficial se mueve por encima de los $1.500.

El dólar oficial se mueve por encima de los $1.500.

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El dólar cotiza arriba de los $1.500. 
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De manera paralela, distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, que bajaron casi 2%, el jefe de Estado siguió defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

En tanto, el Ministerio de Economía logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos al alcanzar un rollover del 103,46%. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $8,41 billones, superando los compromisos inmediatos estimados en $8,13 billones y obteniendo un financiamiento neto cercano a los $281.000 millones, con una buena respuesta del mercado que logró evitar un excedente de pesos disponibles en el sistema financiero que pudiera volcarse a la compra de dólares y agregar tensión sobre la cotización.

El dólar cerró la semana pasada sin cambios.

El dólar cerró la semana pasada sin cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.604,96, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,16.

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