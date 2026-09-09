Qué nuevos accesorios presentó Apple: sorprendentes innovaciones en audio y wearables La compañía tecnológica presentó este miércoles las nuevas generaciones de AirPods y Apple Watch, consolidando la integración de la inteligencia artificial y optimizando los sensores de salud en sus dispositivos periféricos. Por Agregar C5N en









Apple presentó este miércoles su nueva línea de Apple Watch.

Este miércoles 6 de septiembre, en el marco del Apple Event 2026, la compañía de la manzana presentó en sociedad la actualización de sus principales líneas de productos periféricos y wearables.

El encuentro estuvo marcado por una profunda integración de la inteligencia artificial y el perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo biométrico. De este modo, la empresa optó por concentrar sus esfuerzos en la evolución técnica de sus dispositivos de audio y relojes inteligentes, dejando en un segundo plano los accesorios de protección o personalización estética convencionales.

Así son los nuevos AirPods 5 El segmento de audio experimentó una renovación importante con la introducción de los AirPods 5. Esta nueva generación de auriculares inalámbricos mantiene las líneas de diseño características de la marca, pero introduce mejoras sustanciales en su arquitectura interna.

El avance más destacado se encuentra en el sistema de cancelación activa de ruido, el cual ofrece un rendimiento notablemente superior al de sus predecesores. Asimismo, la compañía implementó funciones avanzadas basadas en Apple Intelligence, permitiendo a los usuarios acceder a herramientas sofisticadas como la traducción de voz en tiempo real directamente desde el dispositivo de audio.

La estrategia comercial para este producto se divide en dos variantes bien diferenciadas. La versión de entrada se posiciona en el mercado con un costo accesible, mientras que la opción premium justifica su valor adicional mediante la inclusión de un control de volumen táctil por deslizamiento y un estuche compatible con tecnología de carga inalámbrica.