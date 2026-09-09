9 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué nuevos accesorios presentó Apple: sorprendentes innovaciones en audio y wearables

La compañía tecnológica presentó este miércoles las nuevas generaciones de AirPods y Apple Watch, consolidando la integración de la inteligencia artificial y optimizando los sensores de salud en sus dispositivos periféricos.

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Apple presentó este miércoles su nueva línea de Apple Watch. 

Apple presentó este miércoles su nueva línea de Apple Watch. 

Este miércoles 6 de septiembre, en el marco del Apple Event 2026, la compañía de la manzana presentó en sociedad la actualización de sus principales líneas de productos periféricos y wearables.

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El encuentro estuvo marcado por una profunda integración de la inteligencia artificial y el perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo biométrico. De este modo, la empresa optó por concentrar sus esfuerzos en la evolución técnica de sus dispositivos de audio y relojes inteligentes, dejando en un segundo plano los accesorios de protección o personalización estética convencionales.

Así son los nuevos AirPods 5

El segmento de audio experimentó una renovación importante con la introducción de los AirPods 5. Esta nueva generación de auriculares inalámbricos mantiene las líneas de diseño características de la marca, pero introduce mejoras sustanciales en su arquitectura interna.

El avance más destacado se encuentra en el sistema de cancelación activa de ruido, el cual ofrece un rendimiento notablemente superior al de sus predecesores. Asimismo, la compañía implementó funciones avanzadas basadas en Apple Intelligence, permitiendo a los usuarios acceder a herramientas sofisticadas como la traducción de voz en tiempo real directamente desde el dispositivo de audio.

La estrategia comercial para este producto se divide en dos variantes bien diferenciadas. La versión de entrada se posiciona en el mercado con un costo accesible, mientras que la opción premium justifica su valor adicional mediante la inclusión de un control de volumen táctil por deslizamiento y un estuche compatible con tecnología de carga inalámbrica.

Así es la nueva línea de Apple Watch

De forma simultánea, el ecosistema de wearables recibió una actualización clave con la llegada del Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos relojes inteligentes centran su propuesta de valor en la precisión de sus componentes médicos y de rendimiento físico. Las mejoras en los sensores internos ahora permiten un registro continuo de la frecuencia cardíaca con intervalos de medición de apenas cinco segundos durante las veinticuatro horas del día.

Este incremento en la frecuencia de muestreo busca ofrecer un panorama mucho más detallado y predictivo sobre la salud cardiovascular del usuario, optimizando la detección temprana de anomalías.

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