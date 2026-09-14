14 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con el foco puesto en la iniciativa por Malvinas

El Presidente lideró este lunes un encuentro en la Casa Rosada antes de recibir por la tarde a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresa al Congreso y ocupa un lugar central en la agenda oficial.

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Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con el foco puesto en la iniciativa por Malvinas

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con el foco puesto en la iniciativa por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en una jornada marcada por la presentación de la iniciativa vinculada a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El encuentro se desarrolló en el Salón Eva Perón y reúne al equipo de Gobierno para definir los próximos pasos de la agenda oficial.

Carlos Presti, ministro de Defensa, junto a Javier Milei. 
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El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional está previsto para ingresar durante esta jornada a la Cámara de Diputados. La iniciativa busca establecer herramientas para defender los intereses argentinos sobre los recursos de las islas y forma parte de la nueva estrategia del Gobierno en torno a la cuestión Malvinas.

Según informaron fuentes del gobierno a C5N, el encuentro duró cerca de una hora y media y solo se habló del tema Malvinas. Además, el mandatario le insistió a su gabinete que no tiene pensado modificar el rumbo económico y, de cara a las elecciones del 2027, consideró que la mejor política es la baja de la inflación para revalorizar los salarios.

La actividad del mandatario continúa por la tarde, cuando recibirá en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El objetivo del encuentro es ordenar la estrategia parlamentaria y coordinar el tratamiento de los proyectos que el oficialismo busca impulsar durante las próximas semanas.

La agenda legislativa del Gobierno

Además de la iniciativa sobre Malvinas, el Ejecutivo tiene previsto avanzar con otros proyectos centrales. Este martes se espera la presentación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado comenzará a discutirse la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante las reuniones de este lunes también está previsto que Milei exponga sobre la situación económica y el programa que lleva adelante su administración.

La jornada oficial se completa con una cena junto a dirigentes de La Libertad Avanza en el local partidario de la provincia de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

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