La maldición en el disfraz de The Cat in The Hat que aterroriza internet: "Prohibido mirarlo a los ojos"

Una influencer compró el disfraz original de la película protagonizada por Mike Myers, pero comenzó a vivir un calvario dentro de su casa.Tanto es su miedo que lo llegó a describir como "uno de los props más embrujados de la historia del cine".

Tres reglas, una caja de cristal y una supuesta presencia paranormal. Un traje atribuido al personaje de Michael Myers se convirtió en protagonista de una historia viral después de que su nueva propietaria asegurara haber recibido una serie de inquietantes advertencias antes de comenzar a exhibirlo . La historia incluye una supuesta sesión con una médium, movimientos inexplicables de la vitrina y hasta reportes policiales sobre una persona disfrazada que habría sido vista en las calles del Reino Unido y Canadá.

La historia comenzó a circular con fuerza en redes sociales a partir de un video publicado por @ Nataliireynolds , quien mostró el supuesto traje original de la película y explicó algunos detalles relacionados con su adquisición.

Según el relato difundido, la pieza habría sido subastada por 25 mil dólares. La anterior propietaria le habría transmitido tres reglas que debían cumplirse estrictamente:

"Estoy bendecida de llamarme ahora la dueña oficial que la pantalla usó el disfraz de gato con sombrero usado por Mike Myers. Este disfraz es uno de los accesorios más embrujados en la historia del cine y no puedo esperar a que todos sigan este viaje", escribió la influencer Natalie Reynolds.

La recomendación más extraña era precisamente la primera: evitar quedarse mirando el rostro de la máscara. De acuerdo con el relato, la antigua dueña consideraba que el traje debía permanecer siempre encerrado y exhibido dentro de su vitrina.

La historia dio un giro todavía más perturbador cuando la nueva propietaria decidió contratar a una persona que se presentaba como vidente o espiritista para determinar si existía algún tipo de presencia asociada con la pieza.

Durante la experiencia, la mujer aseguró sentir algo alrededor del disfraz: "Definitivamente siento una presencia alrededor del disfraz".

Según su interpretación, quien había utilizado el traje habría atravesado un período de depresión y ansiedad. Pero la afirmación más inquietante llegó después: sostuvo que habría un espíritu atrapado en el traje y que no se trataría de un espíritu bueno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalie Reynolds (@realnatalierey)

La espiritista recomendó recurrir a un profesional para intentar liberar esa supuesta entidad. En las redes también comenzó a circular una versión todavía más extrema de la historia: que parte del alma de Mike Myers se encontraría dentro del traje, aunque el actor que interpretó al asesino de Halloween continúa con vida. Esta afirmación, sin embargo, pertenece al terreno de la leyenda viral y no existe evidencia que demuestre que un alma pueda quedar vinculada a una pieza de vestuario.

"The Cat in the Hat" se volvió viral: una historia para niños terminó con la búsqueda de un presunto asesino en serie

Como si la historia del traje no fuera suficiente, posteriormente comenzaron a difundirse en el Reino Unido imágenes y publicaciones en las que supuestamente aparecía una persona vestida como Michael Myers persiguiendo a ciudadanos e intentando ingresar en sus viviendas.

El contenido provocó alarma en redes sociales y, según las publicaciones virales, habría generado una gran cantidad de llamadas a la policía.

La policía está buscando a alguien vestido como "El gato en el sombrero" después de que una adolescente reportara haber sido perseguida por su vecindario en Canadá vía @Complex.

Pero la explicación oficial fue mucho menos sobrenatural. Las autoridades señalaron que las imágenes que circulaban habían sido generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial y descartaron que existiera un asesino serial vestido como Michael Myers recorriendo las calles.

De esta manera, el supuesto “Michael Myers de la vida real” terminó siendo otro ejemplo de cómo una imagen creada digitalmente puede mezclarse con una historia paranormal y convertirse rápidamente en un fenómeno viral.