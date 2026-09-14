La cantante folclórica Sele Vera deberá ser operada tras un accidente que casi le cuesta una pierna

La referente folclórica de Bariloche sufrió un accidente rural que la obligará a pausar su actividad en los escenarios . En un video difundido en sus redes, relató que la lesión ocurrió mientras trabajaba con animales junto a su hermano y le provocó una fractura en una pierna.

Sele Vera , referente del folclore, sufrió un grave accidente mientras realizaba tareas rurales y deberá ser operada. La cantante explicó en un video en sus redes sociales que la fractura en su pierna ocurrió mientras trabajaba con animales junto a su hermano , lo que la obligará a suspender temporalmente sus presentaciones.

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El equipo artístico de la barilochense confirmó que el diagnóstico incluye fractura de tibia y peroné, rotura de ligamentos y luxación de tobillo. Por la complejidad del cuadro, la cantante deberá someterse a una intervención quirúrgica programada para el 17 de septiembre , tras lo cual iniciará un período de reposo y rehabilitación que la mantendrá alejada de los escenarios.

La propia Sele Vera rompió el silencio y dio detalles de lo ocurrido a través de su cuenta oficial de Instagram. El accidente que casi le cuesta la pierna ocurrió mientras trabajaba con animales en el campo. Según explicó, habían ido a buscar una vaca: él logró enlazarla y ella se bajó para sujetar el lazo contra un poste del alambrado, pero el animal tomó fuerza y comenzó a tirar. Si bien Sele intentó recuperar el lazo, no consiguió afirmarse y terminó siendo arrastrada.

Debido al accidente, Sele Vera se vio obligada a suspender sus presentaciones y hacer reposo y a permanecer alejada de toda actividad física. En un video, la cantante contó que alcanzó a cumplir algunos compromisos antes de la operación prevista para el 17 de septiembre, y detalló que los médicos estiman un mes de recuperación inicial.

La artista barilochense explicó que ese plazo no implica recuperar la movilidad completa y que espera retomar parte de su actividad con muletas. Mientras tanto, agradeció el apoyo de sus seguidores y señaló que la cirugía será el próximo paso en su proceso de rehabilitación.

"La prioridad absoluta en este momento es su recuperación para que pronto pueda estar al 100%", señalaron desde su entorno. Asimismo, los miembros de Los Pampas, su conjunto, agradecieron la comprensión, apoyo y todo el cariño de siempre de su público.

Sele Vera es una de las cantantes y referentes más jóvenes y exitosas del folclore en la actualidad. Nacida en Bariloche, con su grupo Sele Vera y Los Pampas, se consolidó en la escena nacional gracias a su estilo fresco y popular, llevando la música tradicional a nuevos públicos y escenarios.