Licitación bajo la lupa en el Banco Nación: crecen las sospechas por exsocios de Deloitte dentro de la entidad

La consultora fue elegida después de un proceso en el que BDO quedó afuera desde el comienzo, KPMG no fue convocada y Ernst & Young desistió. Armando Guibert, director del banco, y Marcelo Bastante, su síndico, ocuparon cargos jerárquicos en Deloitte. Nadie explicó si participaron en alguna instancia previa de la contratación.

La contratación de Deloitte por parte del Banco de la Nación Argentina abrió interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, las condiciones de competencia y el papel desempeñado por dos autoridades de la entidad que anteriormente fueron socios de la consultora adjudicada.

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Según fuentes provenientes de entidad bancaria, BDO no fue descalificada después de presentar una propuesta: directamente no tuvo la posibilidad de participar. El banco tampoco convocó a KPMG , alegando incompatibilidades relacionadas con su actuación en el caso Vicentin. De esta manera, solamente fueron invitadas Deloitte, Price Waterhouse (PwC) y Pistrelli, Henry Martin y Asociados (EY).

Así, la contratación fue adjudicada a Deloitte, sin que quede claro qué mecanismos se utilizaron para la adjudicación y si esa empresa accedió a Información privilegiada, en virtud de los vínculos de directores y síndico de la entidad que fueron socios de la firma hasta hace unos años.

El principal vínculo entre Deloitte y la conducción del Banco Nación es Armando Daniel Guiber t, actual integrante del Directorio de la entidad. Guibert trabajó en Deloitte & Co. S.A. entre 2004 y 2019. Durante esos quince años se desempeñó como socio líder de la industria de Gobierno y Servicios Públicos para la región de las Américas.

No se trató de una relación profesional circunstancial. Guibert ocupó una posición jerárquica vinculada directamente con la prestación de servicios de consultoría a gobiernos y organismos públicos .

Su trayectoria también está estrechamente relacionada con las contrataciones, reformas y transformaciones del Estado. Durante el gobierno de Carlos Menem fue secretario de Obras Públicas y Transporte, director general de la Oficina Nacional de Contrataciones y subsecretario de Reformas Provinciales. También coordinó proyectos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre 1997 y 2001 fue director del Banco Hipotecario Nacional y participó durante su proceso de privatización. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Guibert fue designado secretario de Transformación del Estado y Función Pública. El 15 de febrero de 2024 también fue nombrado director del Banco Nación.

Inicialmente, su designación en el banco fue presentada como ad honorem. Pero esa condición duró poco más de un mes. Guibert renunció a la Secretaría de Transformación del Estado con efecto al 18 de marzo de 2024. Desde el día siguiente dejó de ejercer gratuitamente como director del Banco Nación. Así lo estableció expresamente el Decreto 560/2024.

A septiembre de 2026, Guibert continúa apareciendo entre las autoridades del Banco Nación.

La pregunta central es quiénes diseñaron la contratación, restringieron la competencia, evaluaron las propuestas y participaron en la negociación con Deloitte.

Un exsocio de Deloitte en la Sindicatura

Guibert no es el único antiguo integrante de Deloitte que actualmente ocupa un lugar relevante dentro del Banco Nación.

Marcelo Bastante fue designado síndico de la entidad en abril de 2024. Hasta diciembre de 2020 se había desempeñado como socio líder de la industria de Servicios Financieros de Deloitte para el Cono Sur, que comprende Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

También fue integrante de estructuras técnicas de Deloitte Global. El dato es especialmente sensible porque la Sindicatura es el órgano encargado de fiscalizar y controlar la actuación del banco. La empresa beneficiada por la contratación tiene, por lo tanto, antiguos socios tanto dentro del directorio como en el órgano de fiscalización de la entidad contratante.

Se desconoce si informó formalmente sus antecedentes dentro de Deloitte o si se apartó para evitar un posible conflicto de intereses.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Los antecedentes profesionales de Guibert y Bastante no demuestran por sí mismos la existencia de un delito. Tampoco permiten afirmar, sin otras pruebas, que la contratación haya sido producto de un acto de corrupción.

Pero los vínculos documentados, la restricción previa del universo de competidores y una negociación cuyo desarrollo completo todavía no se conoce justifican las sospechas sobre un posible direccionamiento o trato preferencial.

El Banco Nación todavía debe responder:

¿Quién tomó la decisión de limitar la contratación?

¿Qué razones técnicas impedían permitir la participación de BDO?

¿PwC pudo mejorar su oferta en las mismas condiciones que Deloitte?

¿Guibert participó en alguna instancia anterior a la resolución?

¿Qué intervención tuvo el síndico Marcelo Bastante?

¿Qué medidas se adoptaron para evitar posibles conflictos de intereses?

Para despejar las sospechas, el Banco Nación debería publicar el expediente completo, las ofertas recibidas, los informes técnicos y económicos, las actas de negociación y los criterios utilizados para limitar la convocatoria.