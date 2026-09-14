Los elogios de Flavio Briatore tras el séptimo puesto de Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1 El sobresaliente rendimiento del joven piloto argentino en el trazado madrileño generó la inmediata reacción de una de las máximas figuras del equipo Alpine. Por Agregar C5N en









El italiano llenó de elogios al piloto argentino tras un buen rendimiento.

Franco Colapinto completó una actuación consagratoria en el Gran Premio de España disputado en Madrid, donde cruzó la meta en la séptima posición y se adjudicó seis puntos clave en la Fórmula 1. La destacada labor del piloto bonaerense representó uno de los rendimientos más sólidos de la escudería en la temporada. Su desempeño no solo cosechó aplausos de la prensa y del público local.

Tras la bandera a cuadros, la figura central del equipo, Flavio Briatore, no escatimó en reconocimiento para el representante albiceleste. El asesor ejecutivo de Alpine enfatizó la sobriedad y la firmeza del joven oriundo de Pilar a lo largo de todas las jornadas en el trazado madrileño. “Franco hizo un trabajo espectacular durante todo el fin de semana y sumó seis puntos muy valiosos para el equipo”, afirmó la máxima autoridad deportiva de la estructura, remarcando la efectividad del trabajo realizado dentro y fuera de la pista.

La actuación del piloto argentino resultó indispensable para que la escudería alcanzara las metas presupuestadas y operativas trazadas antes de desembarcar en territorio español. La prioridad absoluta pasaba por sostener el pulso directo ante su rival más cercano en la tabla general. “El objetivo con el que llegamos a este fin de semana era terminar por delante de Racing Bulls y reducir la diferencia con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo conseguimos, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, analizó Briatore.

El contraste de la jornada se vivió del otro lado del garaje, donde la suerte de Pierre Gasly quedó comprometida de antemano por las complicaciones surgidas durante la clasificación. Ante ese panorama adverso, el equipo optó por arriesgar con una estrategia alternativa que dependía de factores externos. “Teniendo en cuenta dónde clasificó y desde dónde largaba, la única opción que teníamos para intentar sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar poder beneficiarnos de un Safety Car. Otros equipos a nuestro alrededor hicieron lo mismo”, explicó el dirigente sobre la variante que no terminó de rendir sus frutos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1 Tras haber firmado una actuación sobresaliente en el Gran Premio de España, donde se adjudicó la séptima posición y sumó valiosas unidades para el campeonato, el joven piloto ya enfoca sus energías en el próximo compromiso del calendario internacional. La máxima categoría del automovilismo mundial se trasladará al continente asiático para disputar una nueva jornada oficial que tendrá al representante argentino como uno de los grandes atractivos de la grilla.