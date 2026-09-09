El alfajor más grande del mundo es argentino, pesa más de 3.000 kilos y rompió el Record Guinness La campaña fue lanzada por el streamer y youtuber Spreen en el marco de la primera jornada de Cafecito BA. El alfajor nacional de 3.112 kilos le quitó la marca a uno uruguayo. Por Agregar C5N en









El alfajor más grande del mundo es argentino, pesa más de 3.000 kilos y la idea la llevó adelante el streamer y youtuber Spreen, durante la primera jornada de Cafecito BA. Para crear esta golosina, utilizaron 100 kilos de miel, 800 de harina, 400 de chocolate, 1.400 de dulce de leche, además de más de 7.000 huevos.

Durante el primer fin de semana de septiembre, se realizó una nueva edición de Cafecito BA en la Plaza de las Naciones Unidas, se presentó el alfajor que rompió un nuevo Récord Guiness y se posicionó por arriba del alfajor Uruguayo con 464 kilos.

En su cuenta de Instagram, Spreen compartió unas palabras tas conseguir el logro junto a unas fotografías del momento: "Gracias a todos los que fueron a presenciar el récord y comer un poco del alfajor, fueron parte también".

Imágenes compartidas por Spreen. "Guinness World Récord desbloqueado: EL ALFAJOR MÁS GRANDE DEL MUNDO". spreen En esa línea continuó "este récord no es solo mío, es de todos,desde los chefs que estuvieron a full y me mostraron todo el proceso que hicieron hasta ustedes que siempre bancan todas las locuras que hago".

Además aclaró que la idea fue de él y la organización de los sponsors y " gente que se sumó para poder hacerlo no hubiera sido posible".

Por su parte, la jueza que participó del evento afirmó "hoy Guinness World Records hizo presencia para verificar un intento oficial para el alfajor más grande del mundo. El mínimo a ser superado era de 464 kilogramos, oficialmente registrados en 2010 en Uruguay. Luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina".