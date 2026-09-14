Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue asesinada con un arma blanca en su casa de la localidad de Barreal por su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, quien fue detenido cuando intentaba quitarse la vida.

La localidad de Barreal , en el departamento Calingasta, en San Juan , está conmocionada por el crimen de Camila Agustina Vechiarello, de 26 años , quien realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional y fue acuchillada este domingo. Su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, fue detenido por el femicidio cuando intentaba quitarse la vida .

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El hecho ocurrió pasado el mediodía en el domicilio que ambos compartían en avenida Presidente Roca y San Martín. La alerta formal a las autoridades ingresó a las 12:30 horas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan y de la UFI Delitos Especiales en la escena. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con golpes y cortes provocados por un objeto punzocortante .

El aviso llegó gracias a que una amiga de la víctima, radicada fuera de la provincia, intentó comunicarse con Camila y, al no obtener respuesta, le pidió ayuda a un amigo de la pareja residente en la zona para que acudiera a ver qué sucedía .

Al llegar al lugar, el joven encontró la vivienda cerrada por dentro con llave. Ante la falta de respuestas y la sospecha de que algo malo ocurría, alertó a las autoridades e ingresaron a la propiedad .

Rápidamente, los efectivos detuvieron a Riveros, de 25 años, salteño, también aspirante a gendarme . Al momento del arribo del personal policial, el hombre presentaba intenciones de atentar contra su propia vida, por lo que las autoridades intervinieron de urgencia para resguardar su integridad física y lo llevaron a una dependencia policial.

La investigación confirmó que Camila falleció a causa de múltiples heridas causadas con un arma blanca. El acusado, en tanto, se encuentra internado en estado grave y bajo custodia policial en el Hospital Rawson tras su intento de quitarse la vida.

El fiscal a cargo de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, confirmó que no constaban denuncias previas por violencia de género registradas entre la pareja. En la misma línea, amigos y conocidos de ambos manifestaron a las autoridades que no tenían conocimiento de situaciones de violencia previas.

"Te amo mi amor": el último posteo antes del femicidio en Barreal

Antes del femicidio, la víctima había dejado una última publicación en sus redes sociales. "Te amo mi amor", escribió junto a una fotografía con su pareja, hoy el principal sospechoso e investigado por el ataque.

Camila Vecchiarello fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad sanjuanina de Barreal. Instagram @vecchiarellocamila

Masiva marcha para exigir justicia en San Juan

Durante la noche del domingo, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de la localidad de Barreal. Decenas de vecinos se concentraron de forma espontánea en la Plazoleta Almirante Brown y, desde allí, marcharon por San Martín hasta la sede del edificio de Gendarmería Nacional para reclamar justicia y rápido esclarecimiento.