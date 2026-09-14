14 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue asesinada con un arma blanca en su casa de la localidad de Barreal por su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, quien fue detenido cuando intentaba quitarse la vida.

Por
Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Redes sociales

La localidad de Barreal, en el departamento Calingasta, en San Juan, está conmocionada por el crimen de Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, quien realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional y fue acuchillada este domingo. Su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, fue detenido por el femicidio cuando intentaba quitarse la vida.

Una banda de cinco delincuentes estudió los movimientos de la vivienda de Jero Beber y aprovechó el momento de mayor vulnerabilidad para concretar el golpe. 
Te puede interesar:

Espectacular robo en Tandil: hicieron inteligencia y entraron por los techos a la casa de un reconocido influencer

El hecho ocurrió pasado el mediodía en el domicilio que ambos compartían en avenida Presidente Roca y San Martín. La alerta formal a las autoridades ingresó a las 12:30 horas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan y de la UFI Delitos Especiales en la escena. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con golpes y cortes provocados por un objeto punzocortante.

El aviso llegó gracias a que una amiga de la víctima, radicada fuera de la provincia, intentó comunicarse con Camila y, al no obtener respuesta, le pidió ayuda a un amigo de la pareja residente en la zona para que acudiera a ver qué sucedía.

Al llegar al lugar, el joven encontró la vivienda cerrada por dentro con llave. Ante la falta de respuestas y la sospecha de que algo malo ocurría, alertó a las autoridades e ingresaron a la propiedad.

Rápidamente, los efectivos detuvieron a Riveros, de 25 años, salteño, también aspirante a gendarme. Al momento del arribo del personal policial, el hombre presentaba intenciones de atentar contra su propia vida, por lo que las autoridades intervinieron de urgencia para resguardar su integridad física y lo llevaron a una dependencia policial.

La investigación confirmó que Camila falleció a causa de múltiples heridas causadas con un arma blanca. El acusado, en tanto, se encuentra internado en estado grave y bajo custodia policial en el Hospital Rawson tras su intento de quitarse la vida.

El fiscal a cargo de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, confirmó que no constaban denuncias previas por violencia de género registradas entre la pareja. En la misma línea, amigos y conocidos de ambos manifestaron a las autoridades que no tenían conocimiento de situaciones de violencia previas.

"Te amo mi amor": el último posteo antes del femicidio en Barreal

Antes del femicidio, la víctima había dejado una última publicación en sus redes sociales. "Te amo mi amor", escribió junto a una fotografía con su pareja, hoy el principal sospechoso e investigado por el ataque.

Camila Vecchiarello fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad sanjuanina de Barreal.

Camila Vecchiarello fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad sanjuanina de Barreal.

Masiva marcha para exigir justicia en San Juan

Durante la noche del domingo, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de la localidad de Barreal. Decenas de vecinos se concentraron de forma espontánea en la Plazoleta Almirante Brown y, desde allí, marcharon por San Martín hasta la sede del edificio de Gendarmería Nacional para reclamar justicia y rápido esclarecimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Antonio Bianchi fue la cuarta víctima encontrada en la Laguna del Monte. 

Tragedia en Guaminí: familiares y amigos despidieron a uno de los pescadores fallecidos

La mujer detenida por las Fuerzas Antinarcotráfico cumplía prisión domiciliaria y operaba con su nieto de 16. 

Tras un llamado anónimo, cayeron "la abuela narco" y su nieto, que vendían drogas desde su casa

El conductor de la camioneta embistió a la ciclista y se dio a la fuga.

La atropellaron, la abandonaron y buscan al responsable: el caso de la ciclista que conmueve a Mar del Plata

play

Un colectivero que viajaba sin pasajeros en Temperley chocó contra una casa y murió

El hombre de 41 años fue detenido inmediatamente por la Policía de Mar del Plata.

Mar del Plata: entró a robar a una escuela, se hizo el dormido en un pasillo y terminó detenido

Avanza la causa por el crimen del empresario en Misiones: secuestran el arma y custodian al exsuegro internado.

Asesinaron a un empresario en Misiones: encontraron el arma e investigan a su exsuegro

Rating Cero

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.

Tini Stoessel se sinceró e hizo un anuncio que preocupó a sus fanáticos en su show

Venden una uña postiza de Tini Stoessel.

Una fan vende una uña postiza de Tini Stoessel: la exorbitante cifra que pide a cambio

El homenaje a Chiche Gelblung.
play

El emotivo homenaje del programa de Chiche Gelblung, a cuatro días de su muerte

La artista folclórica Sele Vera se fracturó y deberá ser operada.

La cantante folclórica Sele Vera deberá ser operada tras un accidente que casi le cuesta una pierna

Luis De Stefano, novio de Iliana Calabró, estuvo internado grave en terapia intensiva. 

El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta"

Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

últimas noticias

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 kilómetros de demora por obras y cortes

Hace 9 minutos
Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Hace 21 minutos
Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.

Samsung cruzó a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max: la chicana que se hizo viral

Hace 24 minutos
El Banco Nación debe responder muchas preguntas sobre la licitación.

Licitación bajo la lupa en el Banco Nación: crecen las sospechas por exsocios de Deloitte dentro de la entidad

Hace 29 minutos
La australiana Joanna Wietrzyk, quien ganó una competencia repleta de sus propias heces. 

Polémica en Hyrox: el mensaje que subió la atleta que sufrió un ataque de diarrea y luego borró

Hace 30 minutos