12 de septiembre de 2026 Inicio
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Es modelo, se hizo viral por decir que busca a sus ocho hermanos biológicos y ya encontró a cuatro: cuál es su historia

Una influencer freelance de Mar del Plata decidió hacer pública una búsqueda familiar que llevaba adelante desde hacía años. Su historia de adopción y el deseo de conocer más sobre sus orígenes se volvieron virales en redes sociales.

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La modelo de Mar del Plata que inició una búsqueda para conocer sus orígenes familiares.

La modelo de Mar del Plata que inició una búsqueda para conocer sus orígenes familiares.

  • María Lourdes Fernández Furio nació en Mar del Plata y fue adoptada cuando era bebé.
  • Durante años tuvo información sobre su familia biológica y decidió buscar a sus hermanos.
  • Publicó un video en redes sociales para intentar encontrarlos y la historia rápidamente se viralizó.
  • Lourdes ya pudo conocer personalmente a dos de ellos.

Es modelo, se hizo viral por decir que busca a sus ocho hermanos biológicos y ya encontró a cuatro: María Lourdes Fernández Furio, una modelo freelance de Mar del Plata, se viralizó por su sensible e impactante relato. Cuál es su historia.

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La repercusión de su historia también hizo que muchas otras personas se acercaran para contarle experiencias similares. Para Lourdes, ese acompañamiento fue fundamental. La viralización permitió que el mensaje llegara mucho más lejos de lo que había imaginado y terminó siendo clave para encontrar a parte de su familia de sangre.

Si bien todavía quedan preguntas por responder y otros familiares por conocer, la joven siente que pudo reconstruir una parte importante de su historia. "Ya estoy hilando muchísimo y eso me deja muchísimo más tranquila", afirmó. Su experiencia también la llevó a compartir un mensaje para quienes atraviesan una búsqueda de identidad o de familiares biológicos. Y resumió su postura con una frase que atraviesa toda su historia: "Está bueno saber la verdad, aunque duela".

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Así es la historia viral de María Lourdes Fernández Furio

María Lourdes Fernández Furio, modelo freelance y plus size de Mar del Plata, decidió hacer pública una búsqueda que llevaba consigo desde hacía años: quería encontrar a sus ocho hermanos biológicos. Para intentar dar con ellos, publicó un video en sus redes sociales en el que contó parte de su historia y pidió ayuda para poder encontrarlos.

En pocos días, cuatro de sus parientes de sangre se pusieron en contacto con ella y Lourdes ya pudo encontrarse personalmente con dos. En diálogo con Canal 8, explicó que su objetivo principal siempre fueron sus hermanos. Si bien contaba con información sobre su madre biológica, quería saber qué había ocurrido con ellos y conocer sus historias. "Mi búsqueda era a mis hermanos biológicos. Yo tenía datos sobre mi madre biológica, pero mi foco y enfoque era encontrarlos a ellos para ver qué les había pasado, para ver cómo estaban", relató.

La modelo también explicó que existía una razón emocional detrás de esa búsqueda: quería conocer a personas que hubieran atravesado una experiencia similar a la suya. "Quizás en un punto podíamos entendernos porque les había pasado lo mismo que a mí", contó.

Lourdes nació el 23 de septiembre de 1996 y fue adoptada por la familia que la crió cuando era muy pequeña. Según contó, tuvo una infancia acompañada por sus padres adoptivos, quienes le brindaron contención, educación y estabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo también apareció el deseo de conocer más sobre su historia de origen. La búsqueda no estuvo vinculada con reemplazar a la familia que la crió, sino con poder reconstruir una parte de su identidad y conocer a quienes compartían con ella un mismo origen biológico.

El primer contacto se produjo después de que sus familiares reconocieran información relacionada con su madre biológica. "Dijeron: 'Hola, somos tus hermanos'", recordó la influencer sobre el momento en que finalmente recibió el mensaje que había esperado durante tanto tiempo. Para ella, fue una sorpresa y también el comienzo de una nueva etapa familiar.

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