10 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: el enérgico reto de un director a sus estudiantes por hacer batallas de farmear aura

Ocurrió en una escuela técnica de la base militar en El Palomar. El responsable de la institución reaccionó con una dura reprimenda a los alumnos: "Pocas veces me ven así de enojado. Ni se les ocurra hacerlo más".

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El director retó a los alumnos por hacer batallas de farmear aura.

C5N

Un insólito y tenso episodio tuvo lugar dentro de la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 4 "I Brigada Aérea - Prof. Héctor Ángel Laguarde", en la localidad bonaerense de El Palomar. El director de la institución reaccionó de manera contundente al descubrir que un grupo de jóvenes realizaba en el edificio la práctica viral conocida como batallas de "farmear aura". La escena quedó grabada y el material se difundió rápidamente en redes sociales.

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Al percatarse del juego en los pasillos, el docente decidió no pasarlo por alto. Provisto de un megáfono, convocó a los alumnos involucrados y les transmitió su profundo malestar con una advertencia inicial: "Pocas veces me ven así de enojado. Ni se les ocurra hacerlo más".

Lejos de tratarse de un llamado de atención pasajero, la reprimenda se extendió mientras la autoridad cuestionaba con dureza el accionar de los chicos dentro del establecimiento. "Esta escuela no merece un alumnado que se ponga a farmear aura. ¿Qué es eso? Háganlo en otro lado", recriminó sin rodeos. En esa misma línea, sumó, desconcertado: "¿Qué les pasó que pensaron que podían hacer eso acá?".

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El enojo del directivo apuntó también a la identidad y al prestigio del colegio técnico. "No parecen alumnos de la Escuela de la Base con lo que estaban queriendo hacer", remarcó durante el discurso. Con la voz amplificada por el megáfono, no ocultó su desilusión ante los presentes: "Vergüenza hoy siento del alumnado. Muchas veces, cuando estoy orgulloso, se los digo. Hoy me dan vergüenza", remató, antes de exigirles formalmente: "Compórtense como tal".

Las imágenes capturadas por los propios estudiantes provocaron un intenso debate en las plataformas digitales. La repercusión dividió a los usuarios entre quienes apoyaron la firmeza del docente para mantener la disciplina y aquellos que criticaron la severidad del reto. Entre las intervenciones más replicadas del video sobresalió otra frase tajante manifestada por el directivo: "No es lo que les enseñamos nosotros, esas pavadas. Eso lo hacen en otro ámbito, no dentro de la institución".

Qué es farmear aura, la tendencia entre los jóvenes

El concepto "farmear" proviene de la jerga de los videojuegos y alude a la repetición de acciones para acumular experiencia o recursos. En esta nueva moda, el objetivo es conseguir "aura", una puntuación simbólica asociada a la seguridad, el estilo y la presencia de una persona.

La dinámica de estas batallas prescinde de los enfrentamientos físicos o las habilidades deportivas tradicionales. Los competidores ingresan a un espacio delimitado y buscan imponerse ante sus rivales con bailes, poses, gestos o improvisaciones actorales.

La valoración de cada participante depende de la reacción de los espectadores o de un jurado designado para la ocasión. Una acción imponente suma puntos a favor, mientras una reacción incómoda o una duda provoca que el protagonista "pierda aura" ante la audiencia.

La propuesta refleja una característica del entorno digital al convertir situaciones cotidianas en un juego con valoraciones simbólicas. Expresiones como "+1000 aura" o "farmeo infinito" dominan el vocabulario de los usuarios para calificar el desempeño de figuras públicas o personas anónimas.

Estas competencias combinan códigos del ecosistema de los memes con elementos de las batallas de estilo libre y el humor. De esta manera, las nuevas generaciones encuentran una forma lúdica de medir el carisma humano en el mundo real.

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