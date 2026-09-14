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Tini Stoessel se sinceró e hizo un anuncio que preocupó a sus fanáticos en su show

La cantante habló de un tema muy sensible mientras afronta una batalla legal con su familia.

En medio del recital de Futttura

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.

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Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores durante su presentación en El Salvador al detener por unos instantes su show para compartir un testimonio profundamente personal sobre su salud mental. En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión y que, a pesar de que pasó lo más duro del proceso, todavía continúa bajo tratamiento psiquiátrico en la actualidad.

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"Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra", expresó la artista desde el escenario, ante un público que acompañó sus palabras atentamente y con respeto. La revelación llegó luego de una serie de situaciones personales que habían generado preocupación entre sus seguidores en las últimas semanas, incluida la reprogramación de una presentación que tenía prevista para el sábado.

Además de mencionar el acompañamiento psiquiátrico, Tini también habló sobre otros pilares fundamentales en su proceso de recuperación. "A día de hoy sigo con psicóloga, con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años", comentó, dando una muestra de un tratamiento que incluye el trabajo profesional con el sostén de su entorno más cercano.

La cantante también incluyó a su público dentro de ese círculo de contención. "Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo", expresó frente a los fans. El testimonio se dio en el marco de la presentación de canciones de "Un mechón de pelo", el trabajo discográfico en el que Tini abordó distintas experiencias personales y emocionales, y en el que reflexionó sobre la posibilidad de convertir los momentos dolorosos en una oportunidad de comprensión.

"Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos", manifestó, dirigiéndose especialmente a quienes encuentran en su música una forma de identificación frente a situaciones personales complejas.

Tini Stoessel canceló uno de sus shows en medio de la interna familiar

Tini Stoessel retomó su gira internacional de Futttura en un contexto particular, en medio de tensiones públicas asociadas al control de su carrera y al distanciamiento de su núcleo familiar directo. Luego de su paso por México y Costa Rica, llegó a El Salvador, donde debió suspender su primer show por condiciones climáticas. El recital estaba programado para el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, a las 21 horas, pero una tormenta eléctrica acompañada de fuertes ráfagas de viento impidió que el show pudiera llevarse adelante.

"Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder", escribió Tini en una historia de Instagram, donde también explicó "las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura". La artista detalló además el impacto concreto que tuvo el temporal sobre la puesta en escena. "Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante", relató, y agregó "más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show".

Finalmente, la cantante logró presentarse el domingo siguiente, donde aprovechó el reencuentro con su público para compartir la reflexión sobre su salud mental. Fue en ese mismo contexto de gira por Centroamérica donde, durante su show en Costa Rica, Tini también se refirió por primera vez públicamente al conflicto familiar que la tiene como protagonista junto a su papá Alejandro, con un mensaje en el que volvió a poner el foco en la importancia de la salud mental.

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