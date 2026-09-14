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Una fan vende una uña postiza de Tini Stoessel: la exorbitante cifra que pide a cambio

Una seguidora puso a la venta la uña de plástico que se había caído a la cantante durante uno de sus shows en Futttura: “Está en rebaja”.

Venden una uña postiza de Tini Stoessel.

Venden una uña postiza de Tini Stoessel.

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Las fanáticas de Tini Stoessel se volvieron locas y decidieron poner a la venta un artículo muy particular de la artista: la uña postiza. En medio del escándalo con su padre, una seguidora decidió poner a la venta el producto en una plataforma de compra y venta, pero aclaró que está en rebaja.

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.
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"Esa uña postiza se le salió a Tini Stoessel después de un concierto. El precio puede ser negociable”, aclaró. Ahora bien, ¿cuánto cuesta? El precio original es de $300.000, pero lo rebajó para los fanáticos y lo dejó en $200.000.

La uña postiza que se puede ver es ovalada en tono blanco perlado, pero si bien está a la venta y está aclarado que es de Tini, no hay forma de comprobar que se trate de una uña de la artista.

Cabe destacar que Tini se encuentra en medio de su gira internacional con Futttura y estuvo en México, Costa Rica y El Salvador. La uña debe corresponder a uno de esos show brindados en el exterior, ¿será real?

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La cantante argentina Tini Stoessel canceló su show previsto para el sábado en El Salvador, pero no tuvo que ver con ella sino con que las condiciones climáticas que afectaban al desarrollo del espectáculo: “Había riesgo”.

El recital estaba programado para el estadio Las Delicias en Santa Tecla a las 21. Pero la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento impidieron que la presentación se lleve adelante, por eso lo suspendieron.

La artista se vio muy triste por la suspensión: “Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder. Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”.

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