Juega al tenis con ambas manos y se volvió viral: contó cuál es su secreto Con apenas 16 años, el joven estadounidense ya despierta interés por una técnica que rompe con lo habitual en este deporte. Por Agregar C5N en









El joven tenista que se hizo viral por jugar con ambas manos. Nine

Teodor Davidov sorprendió al desarrollar una particular forma de jugar al tenis con ambas manos.

Su estilo poco convencional ganó popularidad en redes sociales y lo llevó a disputar un Grand Slam junior.

El joven comenzó a entrenar con su mano izquierda desde chico por iniciativa de su padre.

Davidov busca seguir creciendo como tenista mientras avanza paso a paso en su carrera. Teodor Davidov tiene una forma muy poco habitual de jugar al tenis. En términos simples, este deporte tiene dos formas de pegarle a la pelota: derecha y revés, pero el joven de 16 años no está muy de acuerdo con eso. Davidov es capaz de ejecutar sus golpes tanto con la mano derecha como con la izquierda, es por eso que nunca lo vamos a ver pegando de revés. Además, a la hora de sacar, también puede hacerlo con las dos. Su particular estilo comenzó a llamar la atención en redes sociales mucho antes de que tuviera la posibilidad de disputar un Grand Slam junior.

Davidov finalmente tuvo su estreno en un torneo de esta categoría en el US Open, donde enfrentó al sudafricano Connor Doig. Cerca de 200 personas se acercaron a la Cancha 6 para verlo y el adolescente, pese a la derrota, se mostró conforme con haber vivido una experiencia que esperaba desde hacía tiempo. “Al fin y al cabo jugué un Grand Slam”, explicó después del partido.

El joven hizo su debut en un Grand Slam junior. Nine La exposición que consiguió en internet también representa un desafío para el joven estadounidense. Durante un tiempo, los videos de sus entrenamientos y de su particular manera de jugar le generaron presión, aunque asegura que aprendió a manejarla. “Antes me afectaba, pero ahora soy más profesional, más maduro”, contó. Su objetivo es dejar atrás la curiosidad que genera su técnica y concentrarse en mejorar como tenista.

Cuál es la historia de Teodor Davidov, el jugador de tenis ambidiestro La particularidad de Davidov comenzó cuando tenía ocho años y su padre, Kalin, notó que podía desarrollar una buena coordinación con la mano izquierda. En ese momento, Teodor utilizaba las dos manos para pegar el revés y empezó a practicar su derecha con el brazo menos hábil. Con el tiempo, esa variante dejó de ser un ejercicio y pasó a formar parte de su juego habitual.

El joven es naturalmente diestro, pero actualmente puede cambiar de mano sin necesidad de pensar en el movimiento. Esa adaptación le permite jugar sin un revés convencional y utilizar dos derechas desde diferentes sectores de la cancha. Su padre también buscaba estimular su coordinación y creatividad cuando era chico: “Pensó que si entrenaba el lado izquierdo, podría ayudar al lado derecho de mi cerebro”, recordó Davidov entre risas.

Nacido en Sofía en 2010, se mudó a Estados Unidos junto con su familia cuando tenía un año y medio, aunque mantiene sus raíces búlgaras y visita el país todos los años. Ya suma cuatro puntos ATP y tiene como próximos objetivos disputar los cuatro Grand Slams junior y, eventualmente, intentar ingresar a la clasificación del US Open. Mientras tanto, prefiere avanzar sin apurarse: “Me enfoco en el presente”, aseguró sobre su particular camino en el tenis.