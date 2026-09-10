El iPhone Duo llega a Argentina: cuándo estará el disponible nuevo celular plegable de Apple y las opciones para comprarlo

El CEO, John Ternus, presentó el primer modelo flip de la compañía, que pretende revolucionar la industria. Este smartphone generó gran expectativa y muy pronto llegará al país. Conocé cuánto costará y cuándo saldrá a la venta.

Apple lanzó el nuevo iPhone 18, en su versión Duo que promete revolucionar la industria mundial, se pueden conseguir en su versión Pro y Pro Max. En Estados Unidos estos modelos saldrán a la venta a partir del 18 de septiembre y crece la expectativa para la fecha en que llegarán a la Argentina.

La espera terminó para los ansiosos que esperaban el lanzamiento del primer iPhone flip/plegable de la marca Apple , junto a los nuevos modelos en versión Pro y Pro Max . Entre las principales novedades de los equipos, cuentan con mayor autonomía, ambos modelos ofrecen una mejora de hasta 40% respecto de sus antecesores.

El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video , mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. La compañía también anunció un sistema de carga más rápido que permite recuperar el 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos, aunque no precisó la potencia máxima de carga. Si bien en Argentina todavía no salió una fecha oficial de venta, se pronostica que podrían llegar a fin de año para Navidad.

El iPhone Duo cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas , destinada a su utilización cuando el equipo está cerrado. Al desplegarlo, aparece una pantalla interna de 7,6 pulgadas , la más grande incorporada hasta el momento en un iPhone.

Para este modelo, Apple optó por un diseño ancho, con una proporción similar a la de un pasaporte cuando el teléfono se encuentra completamente abierto. La compañía también desarrolló una bisagra específica para el mecanismo de plegado, uno de los componentes centrales de este tipo de dispositivos y determinante tanto para su funcionamiento como para su durabilidad.

El iPhone Duo estará disponible inicialmente en blanco y azul oscuro y ofrecerá una capacidad de almacenamiento de 256 GB como configuración de entrada. En materia fotográfica, el equipo incorpora un sistema trasero compuesto por dos cámaras de 48 megapíxeles cada una. A diferencia de los modelos Pro, no incluye un teleobjetivo dedicado.

Para selfies y videollamadas, el teléfono dispone de una cámara frontal de 12 megapíxeles. En cuanto al rendimiento, Apple equipó al nuevo plegable con el chip A20 Pro, el mismo procesador utilizado en los modelos iPhone 18 Pro.

El dispositivo también incorpora el módem C2, desarrollado por Apple para la conectividad 5G. La utilización de componentes propios permite a la compañía mantener un mayor control sobre la integración entre el procesador, el módem y el resto del hardware, una estrategia que viene profundizándose en las últimas generaciones de sus dispositivos.

Cuánto cuesta el iPhone Duo

El precio será uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo. En Estados Unidos, el iPhone Duo tendrá un precio inicial de 1.999 dólares para la versión de 256 GB, lo que lo ubica por encima de los modelos tradicionales de la compañía y dentro del segmento de teléfonos plegables de mayor valor.

Las configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento podrían acercarse a los 3.000 dólares, dependiendo de la versión elegida. Con este posicionamiento, Apple apunta a un mercado premium y convierte al iPhone Duo en uno de los smartphones más costosos de su catálogo.

iPhone 18 Pro : 1.199 dólares

: 1.199 dólares iPhone 18 Pro Max : 1.299 dólares

: 1.299 dólares iPhone Duo: 1.999 dólares

El lanzamiento también marca un cambio en la estrategia de diseño de la compañía, que hasta ahora había mantenido el formato tradicional de pantalla rígida en toda la familia iPhone. Con el Duo, Apple incorpora finalmente la tecnología plegable a su principal línea de productos y apuesta por un dispositivo que busca ampliar las posibilidades de uso sin abandonar el ecosistema del iPhone.

En Argentina los precios rondarán entre: