4 de octubre de 2026 Inicio
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Qué es Tesla Semi, el vehículo nuevo que busca sorprender a todo el mundo

El nuevo modelo de la empresa de Elon Musk busca ganar espacio en el transporte de larga distancia con una propuesta totalmente eléctrica.

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Así es el Tesla Semi

Así es el Tesla Semi, el nuevo vehículo de la empresa de Elon Musk.

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  • Tesla puso en marcha una nueva planta para fabricar el Semi a gran escala.
  • El camión tendrá distintas versiones y una autonomía de hasta 805 kilómetros.
  • El modelo incorpora tecnología pensada para mejorar su rendimiento y avanzar hacia la automatización.
  • Varias empresas ya realizaron pedidos y el vehículo tendría un valor cercano a los 300.000 dólares.

Después de varios años de desarrollo y de una primera etapa con pocas unidades en circulación, Tesla dio un paso clave con su camión eléctrico. La empresa puso en marcha una nueva planta en Sparks, Nevada, pensada específicamente para fabricar el Tesla Semi a gran escala. La instalación está ubicada junto a la Gigafactory Nevada y marca el comienzo de una etapa diferente para el modelo.

Tesla avanza con la producción de sus camiones eléctricos, que buscan ampliar la presencia de la compañía en el transporte de carga.
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El proyecto contempla una producción de hasta 50.000 camiones por año, con unas 1.000 unidades semanales cuando la fábrica alcance su máximo rendimiento. La planta tiene una superficie cercana a los 167.000 metros cuadrados y permitirá fabricar las versiones Standard, Long Range y una variante destinada al mercado europeo. Además, Tesla planea producir allí buena parte de los componentes del vehículo.

Tesla puso en marcha una nueva fábrica que busca producir 50.000 camiones Semi por año.

Tesla puso en marcha una nueva fábrica que busca producir 50.000 camiones Semi por año.

Entre las novedades del modelo aparece una batería equipada con celdas 4680 desarrolladas por la propia empresa, que reemplazan a las utilizadas en las primeras unidades. Tesla también rediseñó el camión durante cuatro años para adaptarlo a una fabricación de mayor volumen. El cambio incluye una nueva estética, con luces horizontales más delgadas, y una integración interna de baterías, ejes, sistemas de refrigeración y otros elementos.

Así es el nuevo Tesla Semi

El Tesla Semi tendrá dos configuraciones principales para Estados Unidos y una diferencia clave entre ellas estará en la autonomía. La versión Standard podrá recorrer unos 523 kilómetros, mientras que la Long Range alcanzará aproximadamente 805 kilómetros con una carga. Según Tesla, el camión consume cerca de 1,06 kWh por kilómetro y puede recuperar hasta el 60% de su batería en unos 30 minutos mediante los cargadores Megacharger.

El vehículo también fue pensado para incorporar nuevas funciones de automatización. Elon Musk vinculó al Semi con el desarrollo de la conducción autónoma de Tesla y anticipó que el sistema Full Self-Driving podría llegar al camión. La dirección eléctrica y otros cambios en su arquitectura buscan facilitar esa evolución. A esto se suma un sistema térmico denominado Megamanifold, que administra la climatización de la cabina y la temperatura del sistema motriz.

Así es el interior de la cabina del modelo Semi.

Así es el interior de la cabina del modelo Semi.

Con la producción a gran escala ya iniciada, Tesla también empezó a sumar nuevos compromisos comerciales para el Semi. La coalición ZET SCALE acordó un pedido inicial de 2.500 unidades y la empresa de transporte Einride anunció la compra de otras 500.

Aunque Tesla todavía no confirmó un precio oficial, algunas estimaciones ubican a las versiones de mayor autonomía cerca de los 290.000 dólares, mientras que la Standard podría partir de unos 260.000 dólares. PepsiCo, DHL, US Foods y otras empresas ya aparecen vinculadas al modelo, mientras Elon Musk y Tesla avanzan con el desafío de aumentar la fabricación y extender la infraestructura de carga.

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