Cuál es el nuevo modelo deportivo que Tesla presentará en octubre 2026 Elon Musk prepara un nuevo deportivo de Tesla que lleva varios años esperando su llegada y promete sorprender con sus características. Por Agregar C5N en









Conocé los detalles del nuevo modelo deportivo que va a presentar Tesla en octubre. Motor1.com

Tesla prepara la llegada de una nueva generación de su deportivo eléctrico.

El modelo tuvo varias demoras desde que fue presentado por primera vez.

El nuevo vehículo apunta a destacarse por su potencia, velocidad y aceleración.

El diseño incorporará importantes cambios respecto de la versión original. Tesla prepara la presentación de uno de sus proyectos más esperados: la segunda generación del Roadster, un deportivo eléctrico que busca llevar las prestaciones de la marca a otro nivel. El modelo será presentado oficialmente el jueves 1 de octubre de 2026, después de varios años de demoras y cambios en los planes de producción. La propuesta apunta a combinar velocidad, aceleración y un diseño pensado para destacarse entre los vehículos de alta gama.

El nuevo Roadster fue presentado como prototipo en 2017, pero su desarrollo quedó relegado mientras Tesla concentraba sus esfuerzos en otros proyectos, como la Cybertruck y el Cybercab. A pesar de las postergaciones, el vehículo sigue siendo una de las apuestas más ambiciosas de la automotriz estadounidense, impulsada por Elon Musk. La expectativa está puesta en conocer finalmente las características definitivas de un modelo que lleva años generando interés.

Así será el Roadster, el nuevo deportivo de Tesla que promete destacarse por su velocidad. Electrive La compañía busca que esta nueva generación se destaque por sus prestaciones y su eficiencia aerodinámica. Entre los datos anunciados figuran una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 2,1 segundos y una velocidad máxima proyectada superior a los 400 km/h. Estas cifras forman parte de las especificaciones difundidas por Tesla y habrá que ver cómo se reflejan en la versión que se presente.

Así es el modelo deportivo de Tesla que llega en octubre 2026 En cuanto a su mecánica, el Roadster contará con tres motores eléctricos: uno ubicado en el eje delantero y dos en el trasero. Según los datos difundidos por Tesla, el sistema ofrecerá un par motor de 10.000 Nm en las ruedas, una medida que indica la fuerza de giro que impulsa al vehículo. Esta característica permite una respuesta inmediata al acelerar. Elon Musk busca que el modelo se destaque por sus prestaciones y se convierta en una referencia dentro del segmento de los deportivos eléctricos.

El diseño también tendrá cambios importantes respecto al Roadster original de 2008. La nueva versión tendrá una carrocería de fibra de carbono, con una trompa baja y afilada, además de ópticas LED delgadas. Su silueta será del tipo targa, con un techo panorámico de cristal que podrá retirarse y guardarse en el baúl. De esta manera, el vehículo podrá transformarse en descapotable y ofrecer espacio para cuatro pasajeros.

El diseño es otro de sus puntos a tener en cuenta, podrá convertirse en descapotable. Motor1.com En el interior, Tesla apostará por una configuración minimalista, sin botones físicos y con una pantalla táctil curva flotante como protagonista del tablero. El volante tendrá un diseño inspirado en la aviación, en línea con la propuesta de otros modelos de la marca. Con esta combinación de tecnología, diseño y prestaciones, el Roadster busca marcar una nueva etapa para el fabricante, que finalmente dará a conocer más detalles de un deportivo esperado durante años.