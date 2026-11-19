Insólito blooper: uno de los streamers más vistos borró por error el GTA 6 mientras transmitía en vivo La nueva secuela del videojuego ya está disponible y generó revuelo entre los gamers. Los nervios al youtuber le jugaron una mala pasada y protagonizó uno de los bloopers más virales de la jornada. Por Agregar C5N en









El video de Illojuan se volvió viral en redes sociales.

La secuela de Grand Theft Auto, el GTA 6 ya salió y muchos streamers decidieron transmitir en vivo sus primeras reacciones. Sin embargo, el youtuber español conocido como Illojuan se conviritó en un meme al protagonizar un blooper que se volvió viral: por error borró el videojuego antes de empezar la partida mientras estaba en directo.

El creador de contenido prendió el vivo para compartir con más de 400 mil seguidores su primera partida de GTA 6, sin embargo, se confundió y en vez de apretar el botón de "Jugar" tocó el de "Eliminar" y el juego se desinstaló por completo.

"Illojuan":

Porque eliminó el #GTAVI cuando iba a jugarlo por primera vez pic.twitter.com/1BE3749mMX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 18, 2026 "¡Acabo de borrar el juego! Histórico lo mío", gritó frente a la cámara sin poder creer de su error "en vez de cerrar el proceso lo he eliminado". El streamer borró los más de 200 GB de GTA 6 de su PS5 y para volver instalar el juego debía esperar más de 80 minutos.

Su error se convirtió en uno de los mejores bloopers de la velada. Otros streamers como AuronPlay, que también estaba transmitiendo en vivo, comentó el error de Illojuan: "En lugar de arrancar el juego lo ha borrado, ¡que ha hecho IlloJuan!”. "Me lo está diciendo mi hermano pero qué ha hecho Illojuan. Lo de Illojuan es histórico", volvió a gritar entre risas.

GTA 6: aseguran que Rockstar incluyó la casa de El Bananero y las imágenes se volvieron virales El estreno de GTA 6 comenzó a generar repercusiones más allá de las novedades propias del videojuego. Esta vez, la atención de los jugadores se concentró en un detalle que rápidamente se volvió viral: la posible aparición de una referencia a El Bananero, uno de los youtubers más reconocidos de Latinoamérica.

En los videos que circularon en distintas plataformas se puede observar una propiedad cuyo diseño es muy similar al de la vivienda del creador de contenido. Además, los usuarios señalaron las similitudes entre el personaje que aparece en el interior de la casa y el propio youtuber. Es increíble los pelotudos que dicen "¿me lo imagino al Bananero?", literal esta es la casa y el interior del Bananero pic.twitter.com/lqTdXnV0a5 — Facundo Pérez (@facu_marfetan) November 19, 2026 Por el momento, Rockstar Games no realizó ninguna confirmación sobre una eventual participación o referencia directa a El Bananero. Sin embargo, la posibilidad generó entusiasmo entre los seguidores, que destacan que el estudio suele incorporar parodias, referencias culturales y homenajes a figuras populares en sus producciones.