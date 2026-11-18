Cuánto cuesta el GTA 6 en Argentina: todos los precios La nueva secuela del videojuego estará disponible este jueves en el país tras más de una década, por lo que los seguidores buscan adquirirla para disfrutarla. Por Agregar C5N en









Crece la expectativa por el GTA 6.

La espera al fin terminó: este jueves 19 de noviembre llega, después de más de una década, la secuela de Grand Theft Auto, el GTA 6. Con una alta expectativa, los fanáticos de Rockstar se preparan para por fin disfrutar del videojuego, cuyo mundo ficticio estará centrado en Leónida, basado en el estado de Florida y, en particular, en la ciudad de Miami.

En la Argentina, el juego se podrá empezar a jugar a las 0 del jueves 19, hora local, es decir, en la medianoche del miércoles al jueves. El horario rige tanto para PS5 como para Xbox Series X|S y se aplica según el huso horario de cada país.

El primer país en acceder fue Nueva Zelanda: el desbloqueo digital en PS5 arrancó a las 8 de este miércoles. En el otro extremo están México y Centroamérica, que tendrán su ventana a las 3 de la madrugada del jueves. Entre la primera y la última ventana confirmada hay 19 horas de diferencia.

El tamaño de la instalación es de hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma. En tanto, quienes ya compraron el juego en la Argentina no tienen que esperar para descargarlo. En Xbox Series X|S la precarga arrancó el lunes 9 de noviembre a las 21 y en PS5, el martes 10 a las 0, hora argentina. Con la instalación lista, solo resta que se active el desbloqueo.

Otro dato para tener en cuenta es el formato. Las versiones físicas no traen disco, sino un código de descarga, y la Ultimate se vende solo en digital. Además, toda reserva o compra anterior al 20 de noviembre suma el Vintage Vice City Pack, y las reservas digitales incluyen un mes gratis de GTA+.

Cuánto cuesta el GTA 6 en Argentina En cuanto al bolsillo, en la PlayStation Store de Argentina la edición estándar cuesta u$s79,99 y la Ultimate, u$s99,99, mientras que en la Microsoft Store figuran a unos $113 mil y $142 mil, respectivamente. A esos valores hay que sumarles los impuestos y percepciones que agregue la tarjeta, según el medio de pago y la cotización del día. Por tener precios regionalizados en pesos, Xbox queda algo por debajo del valor completo al dólar tarjeta. En medio de la espera para el resto de los usuarios, aquellos streamers que tuvieron acceso anticipado ya publicaron sus experiencias en plataformas como Twitch y YouTube. Los primeros gameplays oficiales online de DjMaRiiO, AxoZer y Alanzoka juntaron millones de reproducciones en las primeras horas.