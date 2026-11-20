Tesla desembarca en Argentina con la comercialización de sus autos eléctricos, en un movimiento que amplía la oferta del mercado automotor local. La compañía de Elon Musk apuesta por modelos con distintas prestaciones, autonomía y equipamiento tecnológico.
La llegada de la automotriz estadounidense se produce en un contexto de mayor competencia e incentivos para vehículos electrificados. Los precios, las opciones de financiación y los plazos de entrega aparecen entre los principales factores para quienes buscan acceder a la marca.
Cuánto salen el Model 3 y el Model Y de Tesla en Argentina
El Tesla Model 3, un sedán completamente eléctrico, se ofrece en tres versiones: RWD a u$s41.590 ($64.859.605), Premium RWD a u$s47.090 ($73.436.855) y Performance AWD a u$s54.590 ($85.133.105). Sus autonomías declaradas son de 534, 750 y 571 kilómetros, respectivamente, según el ciclo WLTP.
Por su parte, el Tesla Model Y, un SUV eléctrico, llega en dos configuraciones: Premium RWD a u$s44.590 ($69.538.105), con 466 kilómetros de autonomía, y Premium Long Range RWD a u$s50.590 ($78.895.105), con hasta 661 kilómetros. Ambas versiones cuentan con 300 CV y tracción trasera.
En total, la oferta inicial comprende cinco versiones importadas de China, con potencias de hasta 460 CV en el Model 3 Performance. Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027, mientras que la autonomía real dependerá del clima, la velocidad y las condiciones de conducción.
Beneficios impositivos, financiación y costos de uso
Uno de los principales incentivos es el arancel de importación del 0% previsto para al menos las primeras 2.500 unidades, dentro del régimen especial para vehículos electrificados. Además, Tesla ofrece alternativas de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander, sujetas a las condiciones crediticias correspondientes.
Según las estimaciones difundidas por la automotriz, sus vehículos permitirían ahorrar hasta $1.566.900 anuales en combustible, considerando un recorrido de 15.000 kilómetros. El ahorro efectivo dependerá de las tarifas eléctricas y del uso. La garantía general es de cuatro años u 80.000 kilómetros, y la batería cuenta con cobertura de ocho años, con límites de entre 160.000 y 192.000 kilómetros.
En tecnología, Tesla contempla el sistema Full Self-Driving, con una suscripción de u$s119 mensuales, aunque requiere supervisión constante y su habilitación en Argentina depende de autorizaciones pendientes. Para 2027, también se proyecta la incorporación del Model Y L, con tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros.