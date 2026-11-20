La compañía de Elon Musk se suma al mercado local con cinco versiones eléctricas, beneficios impositivos y nuevas opciones de movilidad.

Tesla desembarca en Argentina con la comercialización de sus autos eléctricos , en un movimiento que amplía la oferta del mercado automotor local. La compañía de Elon Musk apuesta por modelos con distintas prestaciones, autonomía y equipamiento tecnológico.

La llegada de la automotriz estadounidense se produce en un contexto de mayor competencia e incentivos para vehículos electrificados . Los precios, las opciones de financiación y los plazos de entrega aparecen entre los principales factores para quienes buscan acceder a la marca.

El Tesla Model 3 , un sedán completamente eléctrico, se ofrece en tres versiones: RWD a u$s41.590 ($64.859.605) , Premium RWD a u$s47.090 ($73.436.855) y Performance AWD a u$s54.590 ($85.133.105) . Sus autonomías declaradas son de 534, 750 y 571 kilómetros , respectivamente, según el ciclo WLTP.

Por su parte, el Tesla Model Y , un SUV eléctrico, llega en dos configuraciones: Premium RWD a u$s44.590 ($69.538.105) , con 466 kilómetros de autonomía , y Premium Long Range RWD a u$s50.590 ($78.895.105) , con hasta 661 kilómetros . Ambas versiones cuentan con 300 CV y tracción trasera.

En total, la oferta inicial comprende cinco versiones importadas de China , con potencias de hasta 460 CV en el Model 3 Performance. Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027 , mientras que la autonomía real dependerá del clima, la velocidad y las condiciones de conducción.

Beneficios impositivos, financiación y costos de uso

Uno de los principales incentivos es el arancel de importación del 0% previsto para al menos las primeras 2.500 unidades, dentro del régimen especial para vehículos electrificados. Además, Tesla ofrece alternativas de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander, sujetas a las condiciones crediticias correspondientes.

Tesla Model Y.

Según las estimaciones difundidas por la automotriz, sus vehículos permitirían ahorrar hasta $1.566.900 anuales en combustible, considerando un recorrido de 15.000 kilómetros. El ahorro efectivo dependerá de las tarifas eléctricas y del uso. La garantía general es de cuatro años u 80.000 kilómetros, y la batería cuenta con cobertura de ocho años, con límites de entre 160.000 y 192.000 kilómetros.

En tecnología, Tesla contempla el sistema Full Self-Driving, con una suscripción de u$s119 mensuales, aunque requiere supervisión constante y su habilitación en Argentina depende de autorizaciones pendientes. Para 2027, también se proyecta la incorporación del Model Y L, con tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros.