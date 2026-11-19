La euforia por el arribo del videojuego de mundo abierto dio paso a la preocupación debido a una serie de inconvenientes.

Si bien el esperado desembarco de GTA 6 se desarrolló con normalidad para la gran mayoría de los fanáticos que lograron acceder anticipadamente al título, distintos reportes sobre bloqueos repentinos en PS5 y Xbox generaron malestar entre los usuarios . Estas interrupciones técnicas obligaron a varios gamers a repetir misiones enteras desde cero, una situación agravada por las dudas respecto al funcionamiento real del sistema de guardado automático incluido en la nueva entrega.

El inconveniente cobró enorme visibilidad pública luego de que el reconocido streamer JasonTheWeen sufriera la pérdida de unas 10 horas de avance tras un corte repentino en su PS5 . Aunque persisten las especulaciones sobre si la consola se tildó por un error interno o se apagó accidentalmente, lo cierto es que al reiniciar el equipo el archivo desapareció por completo.

En paralelo, diversos hilos de debate en Reddit confirmaron que las fallas también afectan a los poseedores de Xbox Series X , quienes describieron congelamientos de pantalla en instantes decisivos de la trama. Entre los testimonios destacados, el usuario FearlessHuckleberry6 relató que debió reiniciar el prólogo en reiteradas oportunidades , mientras que BielzBielz denunció que su consola se bloqueó de manera recurrente a lo largo de sus primeras 12 horas de partida durante la jornada inaugural.

Especialistas y jugadores apuntan a que la enorme exigencia gráfica y técnica del desarrollo de Rockstar podría estar sobrecalentando o saturando la capacidad del hardware actual. Frente a la incertidumbre sobre la frecuencia con la que se generan los respaldos automáticos, se recomienda enfáticamente guardar la partida de forma manual y verificar la interfaz específica de carga, donde suelen ocultarse los archivos recuperables tras un cierre forzoso.

Estos contratiempos iniciales despertaron inevitables comparaciones con los problemas técnicos que atravesó Red Dead Redemption 2 en su debut, los cuales recién se estabilizaron tras sucesivos parches oficiales. Dado que la campaña principal protagonizada por Jason y Lucia demanda entre 50 y 60 horas de juego, resulta fundamental utilizar copias de seguridad en la nube para resguardar cada avance.

Cuándo sale el GTA 6 para PC

Con el desembarco oficial previsto para este 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la principal incógnita que desvela a millones de gamers en todo el mundo gira en torno a su llegada a las computadoras. Hasta el momento, Rockstar Games no ha anunciado una fecha de estreno oficial para la versión de PC ni ha mencionado planes concretos para ordenadores, dejando en suspenso a quienes prefieren jugar fuera del ecosistema de consolas las aventuras de Jason y Lucia en Vice City.

Si bien el silencio de la desarrolladora estadounidense genera ansiedad en la comunidad, su historial previo ofrece pistas claras sobre cómo suele manejar sus lanzamientos multiplataforma. Por ejemplo, GTA 5 debutó originalmente en PS3 y Xbox 360 en septiembre de 2013 y recién aterrizó en computadoras en abril de 2015, tras diecinueve meses de espera. Algo parecido sucedió con Red Dead Redemption 2, que salió en PS4 y Xbox One en octubre de 2018 y tardó trece meses en llegar a escritorios en noviembre de 2019; de repetirse esos plazos históricos, el estreno recién ocurriría entre finales de 2027 y mediados de 2028.

Grand Theft Auto VI ha batido el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

No obstante, diversas filtraciones recientes alimentan la esperanza de que esta vez el intervalo sea bastante más acotado que en entregas anteriores. De acuerdo con un informe publicado por el portal especializado GamesBeat, el cual cita a cuatro fuentes de la industria familiarizadas con la hoja de ruta del estudio, el título podría desembarcar en computadoras durante el primer trimestre de 2027, apenas unos pocos meses después de su debut comercial en consolas de última generación.

A pesar del entusiasmo que despierta esta ventana anticipada entre los usuarios de escritorio, los analistas recomiendan mantener la cautela hasta que exista una comunicación formal por parte de la compañía creadora. Por ahora, todo calendario que circule en internet debe tomarse estrictamente como una estimación o un rumor de pasillo, ya que lo único confirmado oficialmente es su disponibilidad inmediata en las plataformas de Sony y Microsoft.