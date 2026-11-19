Las primeras señales respecto a las transformaciones en Apple terminarían de ratificarse hacia los meses iniciales del 2027, momento en el cual saldrían a la luz los modelos iPhone 18, 18e y la variante Air 2 . Para aquellos usuarios que pasaron por alto los anuncios anteriores, durante septiembre salieron al mercado únicamente las versiones Pro y Pro Max pertenecientes a la línea 18 , en conjunto con el mencionado iPhone Duo .

Más adelante en el calendario, la empresa alcanzará una etapa fundamental dentro de la trayectoria histórica de su familia de teléfonos celulares. Hacia el mes de septiembre, Apple daría a conocer el iPhone 20 Pro , una alternativa verdaderamente disruptiva ideada para festejar las dos décadas de recorrido de su producto insignia, recordando que la primera generación de este popular dispositivo fue dada a conocer originalmente en el año 2007.

En lo que respecta a su diseño exterior, el flamante equipo dispondría de una carcasa en la que predominará ampliamente el cristal y exhibiría marcos curvos en sus cuatro laterales . Esta marcada apuesta estética buscaría diferenciarlo visualmente de las generaciones anteriores, apostando por líneas envolventes para conmemorar el vigésimo aniversario de su línea telefónica principal dentro del competitivo segmento móvil.

Por fuera del universo estrictamente dedicado a los smartphones, dentro del ámbito de la robótica trascendió que la compañía lanzaría una variante de la pantalla HomeView equipada con un brazo mecanizado que seguiría al usuario . Asimismo, circularon versiones sobre el desarrollo de un autómata capaz de doblar la ropa e incluso la posible llegada de un dron, ampliando su horizonte tecnológico hacia nuevas categorías.

El desembarco formal de John Ternus como director ejecutivo de Apple en septiembre pasado marcó el comienzo de una etapa de profunda transformación interna en la compañía californiana. Dispuesto a dejar atrás los traspiés técnicos sufridos durante el estreno del iPhone Duo, cuyo panel interno presentó inconvenientes en diversas unidades, el flamante máximo responsable impulsaría una ambiciosa ofensiva comercial con al menos 18 lanzamientos previstos a lo largo de 2027 .

De acuerdo con un reciente informe difundido por Bloomberg y firmado por el reconocido especialista Mark Gurman, esta estrategia busca acelerar drásticamente el ritmo de presentaciones de la firma con sede en Cupertino. El cronograma proyectado para el año próximo contemplaría una amplia renovación de catálogo que abarca nuevas generaciones de iPhone, tabletas iPad, computadoras Mac, accesorios de vestir y gafas inteligentes, además de posibles incursiones en el desarrollo de soluciones robóticas orientadas al hogar conectado.

La relevancia de estas filtraciones radica en la trayectoria del propio Gurman, quien se consolidó a nivel global como una de las voces más confiables y certeras para anticipar cada movimiento de la firma antes de sus eventos oficiales. Sus reportes confirman que la nueva conducción pretende abandonar los esquemas tradicionales de lanzamiento anual para sostener una presencia constante en el mercado tecnológico frente a sus principales competidores.

Según destacó el portal especializado Android Headlines, alcanzar una cifra cercana a los veinte dispositivos en apenas doce meses representa un salto cuantitativo inédito respecto del historial reciente de la empresa. Al analizar ciclos anteriores, la corporación estadounidense acostumbraba presentar entre 10 y 15 novedades por temporada, por lo que este despliegue confirmaría un cambio de paradigma absoluto en su política de innovación.