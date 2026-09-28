28 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

"¡Argentina, allá vamos!": Tesla desembarca en el país, pero todavía no anunció aperturas

El gigante de autos eléctricos favorito del presidente Javier Milei avanza con planes comerciales y de infraestructura, aunque aún sin confirmación oficial de aperturas. La movida marca el inicio de la estrategia de Elon Musk para expandir Tesla en el mercado argentino.

Por
Tesla llega a Argentina con su primera tienda oficial en CABA. 

Tesla llega a Argentina con su primera tienda oficial en CABA. 

Tesla ya tendría avanzado su desembarco en Argentina con la apertura de su primera tienda oficial en Buenos Aires, un paso clave en la estrategia global de Elon Musk para expandir el mercado de autos eléctricos. La apertura, que podría concretarse en los próximos meses, aún no fue confirmada de manera oficial por la empresa,

Javier Milei y Elon Musk.
Te puede interesar:

Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación: "¡Bravo!"

No obstante, la noticia fue anticipada en redes por Samantha Conti, Sr. Recruiter de Tesla para Latinoamérica, quien celebró el anuncio con un mensaje directo: “¡Argentina, allá vamos!”, acompañado de un enlace al sitio de la marca. La llegada de la compañía abre la puerta a la comercialización oficial de sus modelos en el país.

En el sector automotor circula la versión de que Tesla ya tendría definido el lugar para su primera tienda oficial en Argentina, aunque la compañía aún no lo confirmó públicamente. Según trascendió, el local se ubicaría sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez, un corredor comercial de alto tránsito en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La posible apertura se enmarca en un plan más amplio que incluiría ventas directas, infraestructura y el desarrollo de una red de carga para autos eléctricos.

Aunque distintas señales del mercado apuntan a que el proyecto estaría en una fase avanzada, la compañía no lo confirmó de manera oficial. En ese contexto, se habla de una concreción en los próximos meses y de movimientos internos que refuerzan la idea de un desembarco inminente. Entre ellos, la constitución de una sociedad local y la incorporación de perfiles clave para su estructura operativa en el país, lo que alimenta las expectativas sobre la llegada de la firma liderada por Elon Musk.

Tesla y YPF: alianza para la carga eléctrica en Argentina

Mientras se especula con la instalación de la primera tienda oficial de Tesla en Buenos Aires, la compañía liderada por Elon Musk avanza en otro frente clave: la infraestructura energética.

En paralelo al desembarco comercial, la empresa de Elon Musk firmó un acuerdo con YPF para evaluar la instalación de estaciones de carga rápida en el Área Metropolitana.

El plan inicial contempla 17 puntos en estaciones de servicio de la petrolera, con una expansión progresiva hacia otras regiones del país, lo que permitiría acompañar la futura llegada de los vehículos eléctricos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los detalles del nuevo modelo deportivo que va a presentar Tesla en octubre.

Cuál es el nuevo modelo deportivo que Tesla presentará en octubre 2026

El Tesla Semi es el camión eléctrico con el que la compañía prepara su desembarco en el mercado europeo.

Así son los camiones eléctricos con los que Tesla busca sorprender a todo Europa

Conocé como es el Tesla Semi, el nuevo vehículo que llegará a Europa.

Así es el Tesla Semi, el auto que acaba de llegar a Europa

Tesla avanza con los preparativos para su desembarco comercial en Argentina,

Cuánto falta para que los autos Tesla circulen en Argentina

Los nuevos engaños buscan clonar voces y robar datos. (Imagen generada con IA)

Fraudes por WhatsApp: aumentan las estafas virtuales y usan Inteligencia Artificial para engañar

Una estrella de la liga estadounidense comentó una particularidad sobre el juego

La predicción de una estrella de la NBA sobre el GTA VI que generó un impacto mundial

Rating Cero

La protagonista de La virgen de la tosquera es Natalia, una adolescente de Ituzaingó que terminó el secundario.
play

La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los premios Oscar 2027

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Daniela Celis dio detalles de cómo es su relación con Thiago Medina tras la denuncia que recibió

El cruce entre las figuras de la farandula levantó un gran debate.

El inesperado cruce en redes entre Yanina Latorre y Fabián Doman: "Me sorprende de vos"

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

El viejo posteo de Alejandro Stoessel contra Lali Espósito que se viralizó tras su encuentro con Tini

El exdeportista habló sobre su reciente quiebre amoroso.

El fuerte mensaje de Brian Sarmiento tras su separación con Danelik: "Es mi prioridad"

últimas noticias

El entrenador argentino se retirará del fútbol.

Un entrenador argentino sorprendió a todos y anunció su retiro: "Será mi último trabajo"

Hace 35 minutos
La Fiesta Nacional de la Cerveza se celebrará los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Oktoberfest: buscan voluntarios para trabajar durante la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano

Hace 1 hora
play
La protagonista de La virgen de la tosquera es Natalia, una adolescente de Ituzaingó que terminó el secundario.

La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los premios Oscar 2027

Hace 1 hora
Tesla llega a Argentina con su primera tienda oficial en CABA. 

"¡Argentina, allá vamos!": Tesla desembarca en el país, pero todavía no anunció aperturas

Hace 1 hora
play

Video: así fue como Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado

Hace 1 hora