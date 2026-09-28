"¡Argentina, allá vamos!": Tesla desembarca en el país, pero todavía no anunció aperturas El gigante de autos eléctricos favorito del presidente Javier Milei avanza con planes comerciales y de infraestructura, aunque aún sin confirmación oficial de aperturas. La movida marca el inicio de la estrategia de Elon Musk para expandir Tesla en el mercado argentino. Por Agregar C5N en









Tesla llega a Argentina con su primera tienda oficial en CABA.

Tesla ya tendría avanzado su desembarco en Argentina con la apertura de su primera tienda oficial en Buenos Aires, un paso clave en la estrategia global de Elon Musk para expandir el mercado de autos eléctricos. La apertura, que podría concretarse en los próximos meses, aún no fue confirmada de manera oficial por la empresa,

No obstante, la noticia fue anticipada en redes por Samantha Conti, Sr. Recruiter de Tesla para Latinoamérica, quien celebró el anuncio con un mensaje directo: “¡Argentina, allá vamos!”, acompañado de un enlace al sitio de la marca. La llegada de la compañía abre la puerta a la comercialización oficial de sus modelos en el país.

En el sector automotor circula la versión de que Tesla ya tendría definido el lugar para su primera tienda oficial en Argentina, aunque la compañía aún no lo confirmó públicamente. Según trascendió, el local se ubicaría sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez, un corredor comercial de alto tránsito en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La posible apertura se enmarca en un plan más amplio que incluiría ventas directas, infraestructura y el desarrollo de una red de carga para autos eléctricos.

Motor1.com Aunque distintas señales del mercado apuntan a que el proyecto estaría en una fase avanzada, la compañía no lo confirmó de manera oficial. En ese contexto, se habla de una concreción en los próximos meses y de movimientos internos que refuerzan la idea de un desembarco inminente. Entre ellos, la constitución de una sociedad local y la incorporación de perfiles clave para su estructura operativa en el país, lo que alimenta las expectativas sobre la llegada de la firma liderada por Elon Musk.

Tesla y YPF: alianza para la carga eléctrica en Argentina Mientras se especula con la instalación de la primera tienda oficial de Tesla en Buenos Aires, la compañía liderada por Elon Musk avanza en otro frente clave: la infraestructura energética. En paralelo al desembarco comercial, la empresa de Elon Musk firmó un acuerdo con YPF para evaluar la instalación de estaciones de carga rápida en el Área Metropolitana. El plan inicial contempla 17 puntos en estaciones de servicio de la petrolera, con una expansión progresiva hacia otras regiones del país, lo que permitiría acompañar la futura llegada de los vehículos eléctricos.