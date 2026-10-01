Los celulares con las mejores cámaras en 2026: el modelo que se acaba de asegurar el primer lugar

Desde el líder de Apple hasta el único plegable del top 5, cada modelo ofrece fortalezas distintas según el tipo de uso que se priorice.

El ranking anual de DXOMARK, referencia internacional para evaluar el rendimiento fotográfico de los smartphones, tiene un nuevo líder en 2026. El iPhone 18 Pro de Apple trepó al primer puesto con 172 puntos a pocos días de su lanzamiento, superando a dos rivales Android especialmente diseñados para la fotografía.

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El podio lo completan el Oppo Find X9 Ultra y el Vivo X300 Ultra, ambos empatados en 170 puntos. El Google Pixel 11 Pro XL aparece cuarto con 168, mientras que el quinto lugar es compartido por el Motorola Razr Fold y el Motorola Signature, con 164 puntos cada uno.

Un aspecto que llamó la atención en esta disposición es que Apple logró el primer puesto sin recurrir a los sensores de 200 megapíxeles que caracterizan a varios de sus competidores. Su ventaja se encuentra sobre todo en el rendimiento nocturno y en la grabación de video, donde obtuvo 176 puntos, la puntuación más alta de toda la evaluación.

El ranking evalúa cómo rinde el hardware fotográfico en conjunto, mediante pruebas de laboratorio que incluyen desde fotografía diurna y nocturna hasta zoom, retrato y video. Con sensores de hasta 200 megapíxeles, teleobjetivos con prismas y algoritmos de reconstrucción de imagen, la competencia entre fabricantes nunca fue tan intensa.

El nuevo número uno de DXOMARK en 2026 mezcla tres cámaras traseras Fusion de 48 MP. La principal de 24 mm estrena apertura variable entre f/1.48 y f/4.0, la ultra gran angular cubre un campo de 120 grados y el teleobjetivo utiliza un sistema de tetraprisma equivalente a 100 mm con zoom óptico 4x. DXOMARK destacó especialmente su capacidad de obtener detalle, buena exposición y ruido controlado de noche, además de su estabilización de video.

Su punto débil aparece en el zoom de larga distancia, donde pierde terreno frente a algunos rivales. Además, DXOMARK detectó variaciones ocasionales en el balance de blancos y reflejos de lente. En Argentina no tiene venta oficial aún, pero MacStation estima un precio inicial de $2.790.990 con comercialización hacia mediados de octubre, y Maximstore calcula $2.999.990 con unidades antes de las fiestas.

Oppo Find X9 Ultra

El segundo lugar con 170 puntos apuesta por el extremo opuesto al iPhone en términos de hardware. Su cámara principal tiene un sensor de 200 MP y 1/1,12 pulgadas, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP. Lo más llamativo está en el zoom, ya que cuenta con un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico 3x y un segundo teleobjetivo de 50 MP que llega a 10x ópticos, ambos con estabilización.

DXOMARK le otorgó la puntuación más alta en la categoría teleobjetivo y también sobresale en bokeh para retratos. Su desarrollo fue en colaboración con Hasselblad, lo que se extiende al procesamiento y los modos fotográficos. Puede grabar 8K a 30 fps y 4K Dolby Vision a 120 fps. No tiene comercialización oficial en Argentina.

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Vivo X300 Ultra

Empatado con el Oppo en 170 puntos, el Vivo X300 Ultra fue desarrollado en colaboración con Zeiss e incorpora ópticas de la marca en sus tres cámaras. La ultra gran angular de 50 MP equivalente a 14 mm obtuvo 175 puntos en DXOMARK, la mejor puntuación de esa categoría entre todos los modelos evaluados. La cámara principal es de 200 MP y 35 mm, y el teleobjetivo de 200 MP equivale a 85 mm, todas con estabilización óptica.

Para video admite 4K a 120 fps en 10 bits, Dolby Vision y grabación Log para edición posterior. También ofrece teleconvertidores externos que llevan la distancia equivalente hasta 200 y 400 mm. No tiene distribución oficial en Argentina.

Google Pixel 11 Pro XL

El cuarto lugar con 168 puntos sigue la filosofía tradicional de Google, con sensores convencionales potenciados por procesamiento computacional avanzado. Su sistema incluye cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo periscópico de 48 MP con zoom óptico 5x. DXOMARK destacó su exposición, rango dinámico, reproducción de tonos de piel y enfoque automático.

Su mayor limitación está en el ultra gran angular, que puede perder detalle, y en el video nocturno, donde aparece algo de ruido. Sin embargo, con Video Boost activado, la puntuación del sistema puede saltar de 168 a 175 según DXOMARK. Google no distribuye oficialmente en Argentina.

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Motorola Razr Fold

El plegable mejor evaluado por DXOMARK en 2026 comparte el quinto puesto con 164 puntos. Sus tres cámaras traseras de 50 MP incluyen principal con apertura f/1.68, ultra gran angular con función macro y teleobjetivo, además de un sensor multiespectral para asistir en la interpretación de color y luz. Puede grabar hasta en 8K.

DXOMARK valoró especialmente el teleobjetivo, las fotos nocturnas y el bokeh en retratos. A diferencia de los otros modelos del ranking, el Razr Fold se vende oficialmente en Argentina a $3.999.999 a través de la tienda online y locales oficiales de Motorola.