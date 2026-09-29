29 de septiembre de 2026 Inicio
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Konami regala el clásico Castlevania en celulares por su 40° aniversario

El icónico videojuego que dio origen a una de las sagas más célebres de la industria se puede descargar gratis en Android e iOS por tiempo limitado, en el marco de una celebración que incluye el lanzamiento de un nuevo título.

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Konami celebra cuatro décadas de la legendaria franquicia.

Konami celebra cuatro décadas de la legendaria franquicia.

La histórica compañía japonesa Konami decidió celebrar a lo grande las cuatro décadas de Castlevania, una de las franquicias más influyentes en la historia de los videojuegos. Como parte de los festejos por este 40° aniversario, la empresa habilitó la descarga completamente gratuita del videojuego original de 1986 para dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS.

Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.
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Los usuarios pueden obtener el título de manera gratuita en las tiendas App Store y Google Play hasta el próximo 24 de octubre de 2026. Esta versión promocional permite a nuevas generaciones y fanáticos nostálgicos ponerse en la piel del cazavampiros Simon Belmont, quien armado con su característico látigo Vampire Killer debe superar seis niveles repletos de criaturas góticas hasta enfrentar al Conde Drácula.

El debut de la serie se remonta al 26 de septiembre de 1986 en Japón para la consola Famicom Disk System, dando inicio a una prolífica trayectoria que supera las 20 entregas principales y más de 20 millones de copias vendidas. A lo largo de las décadas, la franquicia revolucionó el género de plataformas y acción; además, junto con el aclamado Castlevania: Symphony of the Night de 1997, ayudó a definir la popular fórmula de exploración y mapas interconectados conocida mundialmente como "Metroidvania".

Los festejos no se limitan al pasado, ya que la saga prepara el estreno de una entrega inédita en consolas. Se trata de Castlevania: Belmont's Curse, una nueva aventura en dos dimensiones desarrollada por el estudio Evil Empire que saldrá al mercado el 15 de octubre de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, protagonizada por Rose Belmont en el París de 1499.

Para completar el aniversario, Konami dispuso descuentos de hasta un 80% en colecciones clásicas como Castlevania Anniversary Collection en PlayStation Store y Steam. Asimismo, la firma confirmó una gira mundial de conciertos con la emblemática música de la franquicia, prevista para la primavera de 2027 en Tokio, Londres y Los Ángeles.

El Castlevania original está gratis para Android e iOS hasta el 24 de octubre.

El Castlevania original está gratis para Android e iOS hasta el 24 de octubre.

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