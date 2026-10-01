IR A
IR A

Aseguran que Matías Alé motivó el despido de una trabajadora en un restaurante: qué dijo Ángel de Brito

Un fuerte testimonio al aire de la joven damnificada destapó un escándalo gastronómico que puso la lupa sobre el comportamiento del mediático.

Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Matías Alé quedó envuelto en un inesperado escándalo mediático a raíz de un confuso episodio ocurrido el pasado sábado 26 de septiembre en un exclusivo local gastronómico. La primicia fue comunicada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM, donde expuso la denuncia de una joven recepcionista que fue desafectada de su puesto tras la visita del mediático al establecimiento. Según la versión presentada en el programa de América TV, el actor se habría molestado al no recibir un trato preferencial ni ser reconocido de inmediato por la empleada.

Se vuelven a encender las hornallas más famosas.
Te puede interesar:

Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

Durante la emisión del ciclo, el periodista puso al aire la entrevista realizada a Daira, la damnificada de 22 años, quien reconstruyó la incómoda secuencia: “Vino Matías Alé, me tocó recibirlo y lo hice como una persona normal porque no lo reconocí”. La joven explicó que, tras ubicar al artista, notó que se quejó con la encargada del lugar por la atención brindada y por la mesa asignada: “Resulta que estaba hablando cosas malas de mí, estaba diciendo que cómo es posible que yo no lo recibí como tenía que ser y que no lo había recibido como una persona famosa”.

Pocos minutos después de aquel reclamo, la trabajadora recibió la notificación formal de su desvinculación laboral inmediata. Ante la sorpresa por la decisión de sus superiores, la joven pidió explicaciones sobre el repentino despido: “Ella misma me dijo porque vino Matías Ale y se quejó porque no le diste el trato que él merecía”. Tras el duro momento, la empleada debió retirarse del establecimiento entre lágrimas mientras buscaba en la pantalla de su teléfono móvil la identidad del actor.

Posteriormente al informe, el conductor y sus angelitas abrieron el debate en el estudio para analizar lo ocurrido, remarcando que el conductor de A pura mañana suele destacar por su calidez cotidiana: “Es buena persona y se pasa de agradable” y “no lo veo capaz de hacer algo así”. Asimismo, Ángel de Brito aclaró que resta escuchar el descargo del protagonista para conocer su postura y cuestionó la atención habitual del comercio al afirmar que “atienden bastante mal”.

El incómodo encuentro entre Matías Alé y Graciela Alfano

Graciela Alfano se convirtió en la gran protagonista de la velada durante la Cena Solidaria 2026 organizada a beneficio de la Casa Garrahan, donde concedió un reportaje ante los micrófonos de Puro Show. Mientras la diva brindaba detalles sobre el desarrollo de su bioserie en las pantallas de El Trece, un imprevisto cruce en vivo con su expareja Matías Alé alteró por completo el clima del móvil televisivo.

La incómoda secuencia se desencadenó cuando el movilero advirtió la cercanía del actor y propuso un saludo frente a las cámaras de la señal. Lejos de mostrar entusiasmo por el acercamiento de su excompañero sentimental, la artista reaccionó con total desapego e indiferencia al manifestar apenas un seco “Bien, bien, muy bien”. Ante la aparente frialdad del intercambio, el cronista remarcó que lo había despachado sin rodeos, lo que obligó a justificarse de inmediato alegando un insólito despiste: “No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez...”.

Cuando el periodista le confirmó explícitamente que se trataba del mediático, la exvedette redobló la apuesta y lanzó un desopilante sincericidio sobre su apariencia física antes de retomar la entrevista. Sin intenciones de disimular su exabrupto, la artista comparó al actor con el movilero del programa y disparó entre risas: “Sí, ya sé, pero yo me olvido de todo. Estás mucho mejor vos que él, te digo. Estás mucho mejor vos que él, te digo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La primera emisión de la nueva temporada será este sábado a las 17 horas por Telefe.

Vuelve un clásico a Telefe con Marley en la conducción: la fecha confirmada

La famosa apuntó contra los conductores.

Marixa Balli contó la verdad por la que está enojada con Iván de Pineda y Andy Kusnetzoff

La exangelita cometió un error en pleno vivo.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

Se trata del actor israelí Guy Kapulnik.

Murió el actor Guy Kapulnik tras estrellarse la avioneta que pilotaba

Guido Kaczka conduce el programa.

Filtraron cuándo será la gran final de Es mi sueño: la fecha confirmada

últimas noticias

play
Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Hace 8 minutos
Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Hace 16 minutos
8 de cada 10 familias tiene al menos una deuda.

El 82% de las familias argentinas tiene al menos una deuda y el 36% está atrasado con el pago o no puede saldarlas

Hace 31 minutos
Escaló el índice GINI durante el segundo trimestre de 2026. 

Tras el aumento de la pobreza, la desigualdad creció durante el segundo trimestre de 2026

Hace 32 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

Hace 40 minutos