Aseguran que Matías Alé motivó el despido de una trabajadora en un restaurante: qué dijo Ángel de Brito Un fuerte testimonio al aire de la joven damnificada destapó un escándalo gastronómico que puso la lupa sobre el comportamiento del mediático. Agregar C5N en









Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Matías Alé quedó envuelto en un inesperado escándalo mediático a raíz de un confuso episodio ocurrido el pasado sábado 26 de septiembre en un exclusivo local gastronómico. La primicia fue comunicada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM, donde expuso la denuncia de una joven recepcionista que fue desafectada de su puesto tras la visita del mediático al establecimiento. Según la versión presentada en el programa de América TV, el actor se habría molestado al no recibir un trato preferencial ni ser reconocido de inmediato por la empleada.

Durante la emisión del ciclo, el periodista puso al aire la entrevista realizada a Daira, la damnificada de 22 años, quien reconstruyó la incómoda secuencia: “Vino Matías Alé, me tocó recibirlo y lo hice como una persona normal porque no lo reconocí”. La joven explicó que, tras ubicar al artista, notó que se quejó con la encargada del lugar por la atención brindada y por la mesa asignada: “Resulta que estaba hablando cosas malas de mí, estaba diciendo que cómo es posible que yo no lo recibí como tenía que ser y que no lo había recibido como una persona famosa”.

Instagram: @matiasale13 Pocos minutos después de aquel reclamo, la trabajadora recibió la notificación formal de su desvinculación laboral inmediata. Ante la sorpresa por la decisión de sus superiores, la joven pidió explicaciones sobre el repentino despido: “Ella misma me dijo porque vino Matías Ale y se quejó porque no le diste el trato que él merecía”. Tras el duro momento, la empleada debió retirarse del establecimiento entre lágrimas mientras buscaba en la pantalla de su teléfono móvil la identidad del actor.

Posteriormente al informe, el conductor y sus angelitas abrieron el debate en el estudio para analizar lo ocurrido, remarcando que el conductor de A pura mañana suele destacar por su calidez cotidiana: “Es buena persona y se pasa de agradable” y “no lo veo capaz de hacer algo así”. Asimismo, Ángel de Brito aclaró que resta escuchar el descargo del protagonista para conocer su postura y cuestionó la atención habitual del comercio al afirmar que “atienden bastante mal”.

El incómodo encuentro entre Matías Alé y Graciela Alfano Graciela Alfano se convirtió en la gran protagonista de la velada durante la Cena Solidaria 2026 organizada a beneficio de la Casa Garrahan, donde concedió un reportaje ante los micrófonos de Puro Show. Mientras la diva brindaba detalles sobre el desarrollo de su bioserie en las pantallas de El Trece, un imprevisto cruce en vivo con su expareja Matías Alé alteró por completo el clima del móvil televisivo.

La incómoda secuencia se desencadenó cuando el movilero advirtió la cercanía del actor y propuso un saludo frente a las cámaras de la señal. Lejos de mostrar entusiasmo por el acercamiento de su excompañero sentimental, la artista reaccionó con total desapego e indiferencia al manifestar apenas un seco “Bien, bien, muy bien”. Ante la aparente frialdad del intercambio, el cronista remarcó que lo había despachado sin rodeos, lo que obligó a justificarse de inmediato alegando un insólito despiste: “No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez...”. Cuando el periodista le confirmó explícitamente que se trataba del mediático, la exvedette redobló la apuesta y lanzó un desopilante sincericidio sobre su apariencia física antes de retomar la entrevista. Sin intenciones de disimular su exabrupto, la artista comparó al actor con el movilero del programa y disparó entre risas: “Sí, ya sé, pero yo me olvido de todo. Estás mucho mejor vos que él, te digo. Estás mucho mejor vos que él, te digo”.