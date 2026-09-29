29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

ChatGPT desafía a Google Maps: incorporó mapas interactivos para buscar lugares y planificar viajes

La nueva herramienta de OpenAI integra mapas dentro de la conversación y permite localizar restaurantes, museos, comercios y otros puntos de interés, además de crear recorridos personalizados según las preferencias del usuario.

Por
La compoañìa dirigida por Sam Altman presentó ChatGPT Mapas.

La compoañìa dirigida por Sam Altman presentó ChatGPT Mapas.

OpenAI amplió las funciones de ChatGPT con una nueva herramienta orientada a la búsqueda de lugares y la planificación de desplazamientos. Se trata de ChatGPT Mapas, una función que incorpora mapas interactivos directamente dentro del asistente conversacional y que suma una dimensión visual a las recomendaciones que hasta ahora ofrecía mediante texto.

Los nuevos engaños buscan clonar voces y robar datos. (Imagen generada con IA)
Te puede interesar:

Fraudes por WhatsApp: aumentan las estafas virtuales y usan Inteligencia Artificial para engañar

La principal diferencia frente a servicios tradicionales de mapas radica en la integración de la búsqueda y la conversación en una misma interfaz. El usuario puede formular preguntas en lenguaje natural y solicitar, por ejemplo, restaurantes, museos, tiendas o sitios de interés en una determinada zona. Los resultados aparecen sobre un mapa interactivo, sin necesidad de abandonar la conversación para consultar otra aplicación.

ChatGPT ya contaba con herramientas para organizar viajes a partir de un destino y de las preferencias de cada persona. Con Maps, esas recomendaciones incorporan una representación geográfica que permite visualizar los lugares sugeridos y establecer relaciones entre ellos.

Cómo funciona ChatGPT Mapas

Cada ubicación puede incluir una ficha con información como dirección, horarios de atención, datos de contacto, fotografías, descripción y opiniones de usuarios. Los datos son recopilados desde distintas fuentes y las respuestas muestran las referencias utilizadas para elaborar la información.

La herramienta también apunta a la planificación de excursiones y viajes. A partir de variables como el tiempo disponible, el presupuesto y los intereses del usuario, ChatGPT puede proponer recorridos y seleccionar diferentes lugares para visitar. El mapa permite visualizar el itinerario sugerido y consultar información adicional sobre cada punto incluido.

El funcionamiento busca trasladar al terreno geográfico una modalidad de interacción que ChatGPT ya utiliza en otras áreas: en lugar de realizar búsquedas mediante términos específicos y revisar resultados por separado, el usuario puede describir lo que necesita y continuar refinando la consulta dentro de la misma conversación.

Cómo acceder a ChatGPT Mapas

La nueva función puede utilizarse desde la versión web de ChatGPT. Una de las opciones consiste en ingresar directamente a la herramienta a través de su espacio específico dentro del sitio de OpenAI. También se puede acceder desde el menú desplegable ubicado a la izquierda del cuadro de texto, donde aparece la opción “Mapas”, acompañada por la descripción “Buscar lugares cercanos”.

Por el momento, ChatGPT Mapas está disponible únicamente en la web. OpenAI prevé extender la función a dispositivos con Android e iOS en los próximos meses.

Con esta incorporación, ChatGPT suma una herramienta que combina búsqueda de información, recomendaciones y representación geográfica dentro de una misma experiencia conversacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

openai freno el entrenamiento de sus modelos de ia tras registrar nuevos incidentes

OpenAI frenó el entrenamiento de sus modelos de IA tras registrar nuevos incidentes

Agentes de OpenAI filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT.

Agentes IA de OpenAI filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT

Bill Gates, cofundador de Microsoft.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

Mark Zuckerberg con su Muse Charm.

Meta lanzó un dispositivo similar a los Tamagotchis para fomentar el uso de su inteligencia artificial

Meta anunció cuando lllegaran al público sus nuevas gafas VR.

Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual: pesan apenas 100 gramos y su precio sorprende

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Rating Cero

El actor de 79 años fue estafado tras realizar una compra en una plataforma internacional. 

"Cliente de la semana": un histórico actor de telenovelas perdió todos sus ahorros tras ser estafado

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef: "¡Es el primer programa!"

¿Hay amor? Sofía Solá respondió a los rumores con Colapinto.

La confesión de Sofía Solá sobre su vínculo sentimental con Colapinto: "Es lindo y.."

El conductor de Se Fue Larga presentó a su nueva pareja.

Es un famoso conductor de streaming y ahora confirmó su noviazgo con la hija de un DT campeón con Racing

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

La película tiene chances de ser la Mejor Película Internacional.

De qué trata La virgen de la tosquera, la película que representará a Argentina en los Premios Oscar 2027

últimas noticias

Los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras

Hace 36 minutos
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para lograr el dictamen de mayoría de los proyectos de morosidad.

Endeudamiento y morosidad: qué proyectos presentaron el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados

Hace 46 minutos
El actor de 79 años fue estafado tras realizar una compra en una plataforma internacional. 

"Cliente de la semana": un histórico actor de telenovelas perdió todos sus ahorros tras ser estafado

Hace 55 minutos
La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef: "¡Es el primer programa!"

Hace 1 hora
La mesa política vuelve a reunirse.

La mesa política del Gobierno analizó la agenda legislativa y el operativo de seguridad por la visita del Papa

Hace 1 hora