ChatGPT desafía a Google Maps: incorporó mapas interactivos para buscar lugares y planificar viajes

La nueva herramienta de OpenAI integra mapas dentro de la conversación y permite localizar restaurantes, museos, comercios y otros puntos de interés, además de crear recorridos personalizados según las preferencias del usuario.

OpenAI amplió las funciones de ChatGPT con una nueva herramienta orientada a la búsqueda de lugares y la planificación de desplazamientos. Se trata de ChatGPT Mapas , una función que incorpora mapas interactivos directamente dentro del asistente conversacional y que suma una dimensión visual a las recomendaciones que hasta ahora ofrecía mediante texto.

La principal diferencia frente a servicios tradicionales de mapas radica en la integración de la búsqueda y la conversación en una misma interfaz. El usuario puede formular preguntas en lenguaje natural y solicitar, por ejemplo, restaurantes, museos, tiendas o sitios de interés en una determinada zona. Los resultados aparecen sobre un mapa interactivo, sin necesidad de abandonar la conversación para consultar otra aplicación.

ChatGPT ya contaba con herramientas para organizar viajes a partir de un destino y de las preferencias de cada persona. Con Maps, esas recomendaciones incorporan una representación geográfica que permite visualizar los lugares sugeridos y establecer relaciones entre ellos.

Cada ubicación puede incluir una ficha con información como dirección, horarios de atención, datos de contacto, fotografías, descripción y opiniones de usuarios. Los datos son recopilados desde distintas fuentes y las respuestas muestran las referencias utilizadas para elaborar la información.

La herramienta también apunta a la planificación de excursiones y viajes. A partir de variables como el tiempo disponible, el presupuesto y los intereses del usuario, ChatGPT puede proponer recorridos y seleccionar diferentes lugares para visitar. El mapa permite visualizar el itinerario sugerido y consultar información adicional sobre cada punto incluido.

El funcionamiento busca trasladar al terreno geográfico una modalidad de interacción que ChatGPT ya utiliza en otras áreas: en lugar de realizar búsquedas mediante términos específicos y revisar resultados por separado, el usuario puede describir lo que necesita y continuar refinando la consulta dentro de la misma conversación.

Cómo acceder a ChatGPT Mapas

La nueva función puede utilizarse desde la versión web de ChatGPT. Una de las opciones consiste en ingresar directamente a la herramienta a través de su espacio específico dentro del sitio de OpenAI. También se puede acceder desde el menú desplegable ubicado a la izquierda del cuadro de texto, donde aparece la opción “Mapas”, acompañada por la descripción “Buscar lugares cercanos”.

Por el momento, ChatGPT Mapas está disponible únicamente en la web. OpenAI prevé extender la función a dispositivos con Android e iOS en los próximos meses.

Con esta incorporación, ChatGPT suma una herramienta que combina búsqueda de información, recomendaciones y representación geográfica dentro de una misma experiencia conversacional.