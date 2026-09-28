Fraudes por WhatsApp: aumentan las estafas virtuales y usan Inteligencia Artificial para engañar

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus trucos usando herramientas avanzadas para simular identidades. La aplicación de mensajería ya concentra más del 40% de los fraudes. Cómo identificarlos a tiempo para proteger tus ahorros y tu privacidad.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería que concentra la mayor cantidad de estafas virtuales y el 66% de las víctimas cree que la Inteligencia Artificial (IA) estuvo involucrada en el fraude que sufrió.

Hoy en día hay que estar muy atentos al usar el teléfono. Un estudio reciente de la firma de seguridad Kaspersky —realizado junto a la consultora Censuswide— reveló un dato que preocupa a los usuarios: WhatsApp es la vía utilizada en más del 43% de las estafas por mensaje, y los delincuentes actúan con una rapidez impresionante para no dar tiempo a pensar.

Pero eso no es todo. 2 de cada 3 personas afectadas (el 66%) creen que los estafadores usaron IA para engañarlas. Es decir que los ciberdelincuentes pueden imitar la voz de un familiar o escribir mensajes tan bien elaborados que parecen totalmente reales. Estas conclusiones surgieron de la investigación internacional The Great Messaging Heist (publicada en abril de 2026), en la que se encuestó a más de 2.800 víctimas de entre 16 y 61 años en distintas partes del mundo.

Mientras avanza la tecnología, los trucos cambian, pero la mejor defensa sigue siendo la prudencia. Cuando se recibe un mensaje de urgencia, un pedido de dinero o un código por WhatsApp, no se debe responder enseguida . Lo mejor es tomarse un minuto, contactarse con la persona directamente por teléfono de línea o por voz convencional y verificar si realmente se trata de ella. Ese minuto de pausa es la mejor protección.

Para no despertar sospechas, los ciberdelincuentes suelen saltar de una aplicación a otra : más del 60% de los engaños ocurren combinando distintas plataformas. Lo habitual es que el contacto empiece con un simple mensaje de texto (SMS) o un aviso en redes como Facebook e Instagram, y que luego lo convenzan a usted de continuar la charla en WhatsApp o Telegram. Al cambiar de escenario, logran armar conversaciones más largas y elaboradas que hacen que la trampa sea mucho más difícil de detectar a tiempo.

En este proceso, la Inteligencia Artificial actúa como la herramienta principal para engañar los sentidos. Esta tecnología les permite a los estafadores redactar textos impecables —sin las clásicas faltas de ortografía o frases raras que antes nos alertaban—, e incluso clonar voces de personas conocidas o crear imágenes y videos falsos.

De esta manera, logran simular con enorme precisión la identidad de bancos, empresas de encomiendas o seres queridos que supuestamente atraviesan una urgencia.

El engaño se concreta con una rapidez asombrosa —más de la mitad de las estafas se consuma en menos de 30 minutos— y las consecuencias económicas son significativas. Algo más del 50% de las víctimas terminó perdiendo su dinero, con un perjuicio económico que alcanzó un promedio de 733 dólares por cada fraude.

Además, un 43% de las personas entregó datos personales sensibles y casi tres de cada diez sufrieron estos robos en tres o más ocasiones durante un período de apenas seis meses.

Cómo evitar las estafas

Los especialistas en ciber delito recomiendan desconfiar de los mensajes y no actuar con apuro, ya que es la variable que más vulnerable vuelve a la víctima de la estafa. Asimismo, es imprescindible no compartir jamás códigos, claves ni contraseñas. En el caso de recibir un texto con un número de verificación (de WhatsApp, del banco o de una billetera virtual), ese código es estrictamente personal. Ningún empleado bancario, técnico de telefonía ni operando de un servicio le pedirá jamás que le dicte esa clave por mensaje o llamada. Si lo piden, están intentando apoderarse de la cuenta.

A su vez, verificar siempre por fuera de la aplicación. Si familiar o amigo pide dinero por WhatsApp, jamás responder por ese mismo chat ni transferir de inmediato. Salir de la aplicación y llamar directamente por teléfono convencional a su número de siempre. Si el mensaje dice ser de un banco o una empresa de correo, no tocar ningún enlace que venga en la notificación: buscar el número oficial en la parte de atrás de la tarjeta de débito o en una factura impresa y llamar de forma directa.

Otra recomendación que advierten los especialistas es acordar una "palabra clave" con la familia. Como hoy la tecnología permite imitar voces en audios o simular identidades, definir una contraseña familiar secreta (por ejemplo, el nombre de una mascota antigua o una comida favorita). Si algún día se recibe un mensaje o llamada de urgencia de un ser querido pidiendo dinero, pedir esa palabra clave.

Por último, dudar de los enlaces y de las ofertas "mágicas". Evitar tocar links azulados o botones que vengan en mensajes de números desconocidos. Si ofrecen inversiones con ganancias astronómicas en poco tiempo, sospechar de entrada.