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Vuelve un clásico a Telefe con Marley en la conducción: la fecha confirmada

El formato de entretenimiento que convirtió la caída al agua en un clásico de la televisión argentina vuelve a las tardes del fin de semana con su conductor histórico.

La primera emisión de la nueva temporada será este sábado a las 17 horas por Telefe.

La primera emisión de la nueva temporada será este sábado a las 17 horas por Telefe.

Telefe anunció el regreso de El Muro Infernal con Marley al frente de la conducción y fechas concretas para su vuelta a la pantalla. El formato vuelve a ocupar las tardes del fin de semana a partir del sábado 3 de octubre a las 17 horas y continuará el domingo 4 a las 18.45.

El conductor debió ser atendido por personal de salud.
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La nueva temporada contará con la participación de Kevsho, Nazareno Mottola, Osvaldo Príncipi y Carla Bonfante, quienes se sumarán a la competencia que mezcla humor físico, entretenimiento familiar y desafíos corporales que garantizan momentos inesperados y bloopers difíciles de evitar.

El Muro Infernal es la adaptación argentina de Hole in the Wall, formato creado en Japón y distribuido internacionalmente por Fremantle. El programa ya tuvo dos etapas en Telefe con Marley como conductor, la primera entre 2008 y 2009 y una temporada especial en 2020. Ahora el canal recupera el ciclo para reforzar su oferta de entretenimiento del fin de semana. El regreso del formato fue una de las apuestas de la señal para ocupar una franja que históricamente resulta competitiva y donde el entretenimiento familiar suele tener buena recepción de audiencia.

Cómo es El Muro Infernal

Dos equipos de tres participantes se enfrentan entre sí en una competencia que pone a prueba la rapidez mental, la coordinación y la flexibilidad corporal de cada concursante. El objetivo es adoptar la postura que exige la silueta recortada en una pared de telgopor en movimiento antes de que esta los alcance y los envíe al agua.

Cada ronda presenta una figura diferente, generalmente extravagante o difícil de imitar, y el participante tiene apenas segundos para copiarla con su cuerpo y dejar que el muro lo atraviese sin rozarlo. La presión del tiempo y las posturas imposibles son los ingredientes que convierten cada intento en una potencial escena graciosa.

El formato varía sus reglas a lo largo del programa para sostener el ritmo. Hay pruebas individuales, en parejas e incluso versiones a ciegas. Los puntos se acumulan por cada muro superado con éxito y el equipo con mayor puntaje al final de la jornada se queda con la victoria.

Es recordado un episodio en la temporada de 2020, en donde en la última semana de emisión, Flor Peña tomó la conducción por una noche en el marco de un especial de cambio de roles. Marley dejó el micrófono, participó como concursante y terminó cayendo al agua.

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