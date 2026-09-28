28 de septiembre de 2026 Inicio
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La predicción de una estrella de la NBA sobre el GTA VI que generó un impacto mundial

La inminente llegada del esperado título a las consolas desató una insólita advertencia de un pivote de la liga estadounidense.

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Una estrella de la liga estadounidense comentó una particularidad sobre el juego

Una estrella de la liga estadounidense comentó una particularidad sobre el juego

Steven Adams desató un enorme revuelo con sus insólitas declaraciones respecto al inminente lanzamiento del Grand Theft Auto VI. El pivot de Houston Rockets sorprendió a los periodistas durante una rueda de prensa al anticipar las consecuencias impensadas que tendrá la llegada del esperado videojuego de Rockstar Games a las consolas. El deportista neozelandés aseguró que el estreno pautado para noviembre provocará un descenso drástico en el nivel de los atletas en las principales competencias estadounidenses.

Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.
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El gigante de 2,11 metros de altura sugirió que la disponibilidad del nuevo título distraerá por completo a las estrellas del deporte profesional en todo el planeta. La figura de la liga norteamericana advirtió que la obsesión por la nueva entrega de la saga afectará el rendimiento en la cancha tanto en la NBA como en otras grandes ligas. El pívot no dudó en alertar a las autoridades sobre el impacto directo en las rutinas de trabajo: “Se desplomarán. Solo por el mes de noviembre, el rendimiento va a bajar y el entrenamiento también”.

El referente de la franquicia texana confía en que los entrenadores y los planteles profesionales sufrirán ausencias o desatenciones temporales durante los primeros días tras el lanzamiento. De todos modos, el basquetbolista dejó en claro que la fiebre por el juego aflojará paulatinamente una vez que los atletas logren saciar la ansiedad acumulada tras años de espera: “Todo debería volver a la normalidad en diciembre”.

La desopilante advertencia de la figura de Houston Rockets se volvió viral en cuestión de minutos y encendió el debate entre los fanáticos del básquet y del mundo de las consolas. Tras una década de espera y múltiples postergaciones, la obra maestra de la firma desarrolladora genera un nivel de expectativa inédito en todos los ámbitos. Habrá que ver si las palabras de la figura oceánica terminan convirtiéndose en una profecía cumplida para el deporte mundial.

Qué hay que saber sobre el lanzamiento del GTA VI

Grand Theft Auto VI ya tiene confirmada su fecha oficial de desembarco en las consolas de última generación para el próximo 19 de noviembre. La firma desarrolladora Rockstar Games lanzará esta esperada secuela de manera exclusiva en formato digital para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Las distintas versiones del título internacional tendrán un valor de venta en el mercado gamer que oscilará entre los 80 y los 100 dólares.

La reconocida empresa estadounidense remarcó que esta nueva entrega redoblará los “esfuerzos para superar los límites de lo que es posible en experiencias altamente inmersivas y basadas en historias”. El videojuego ofrecerá un salto cualitativo sin precedentes en su apartado estético, apostando por colores intensos y una cantidad inédita de detalles visuales que prometen transformar la dinámica de combate e interacción en la pantalla.

El imponente despliegue técnico del esperado título ya pudo apreciarse en un exhaustivo adelanto audiovisual publicado a través de la plataforma Netflix. La transmisión del tráiler causó furor entre los usuarios al mostrar el elevado nivel de hiperrealismo que tendrá la aventura. Con este inminente estreno virtual, la franquicia promete marcar un antes y un después en la industria de la tecnología y los videojuegos.

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