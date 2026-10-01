Guido Kaczka rompió el silencio y habló sobre la denuncia a Joaquín Levinton

El conductor Guido Kaczka habló por primera vez de la denuncia penal que recibió Joaquín Levinton, quien es jurado de su programa Es mi sueño en El Trece, y consideró que hay que ser “muy cautelosos” con el tema porque “afecta a personas”.
El conductor de Es mi sueño se refirió por primera vez a la acusación contra su compañero del programa de El Trece y aseguró que hay que ser “muy cauteloso”.
El conductor Guido Kaczka habló por primera vez de la denuncia penal que recibió Joaquín Levinton, quien es jurado de su programa Es mi sueño en El Trece, y consideró que hay que ser “muy cautelosos” con el tema porque “afecta a personas”.
"No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar", indicó en Intrusos.
Agregó: "No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela. Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela".
Sucede que el cantante fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020. Sin embargo, Levinton dio su versión de los hechos y aclaró que esa mujer lo “acosa” desde hace muchos años. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, contó.
Ante esto, Joaquín Levinton respondió a través de historias de Instagram: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosado hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”.
“Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, aclaró.
La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.
Fue por eso que Levinton contó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”.