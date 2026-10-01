Guido Kaczka rompió el silencio y habló sobre la denuncia a Joaquín Levinton El conductor de Es mi sueño se refirió por primera vez a la acusación contra su compañero del programa de El Trece y aseguró que hay que ser “muy cauteloso”. Agregar C5N en









Guido Kaczka habló sobre Joaquín Levinton. Redes sociales

El conductor Guido Kaczka habló por primera vez de la denuncia penal que recibió Joaquín Levinton, quien es jurado de su programa Es mi sueño en El Trece, y consideró que hay que ser “muy cautelosos” con el tema porque “afecta a personas”.

"No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar", indicó en Intrusos.

Agregó: "No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela. Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela".

Guido Kaczka conduce el programa. Sucede que el cantante fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020. Sin embargo, Levinton dio su versión de los hechos y aclaró que esa mujer lo “acosa” desde hace muchos años. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, contó.

Qué dijo Joaquín Levinton después de la denuncia Ante esto, Joaquín Levinton respondió a través de historias de Instagram: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosado hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”.