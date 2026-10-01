La respuesta del Gobierno a Reino Unido por Malvinas: "Nada tiene que temer de un tribunal"

La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, rechazó la crítica realizada desde Londres por el planteo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar acerca de la soberanía argentina del archipiélago. "La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos", remarcó.

El Gobierno salió a responderle este jueves a Reino Unido las críticas lanzadas por la decisión de Argentina de llevar el reclamo de la soberanía por las Islas Malvinas a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). "Nada tiene que temer de un tribunal ", señaló el canciller Pablo Quirno en un comunicado donde remarcó que "la confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos" .

Los británicos caracterizaron el accionar judicial argentino como un intento de "socavar" los derechos de alguien. "Nada más alejado de la realidad", expresa el escrito publicado por el canciller en su cuenta de X. Para Argentina, "someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente".

En el mismo, Quirno recordó que "el Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional".

"Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada a los demás como una verdad absoluta", agrega.

"Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal", dejó en claro el funcionario, al reflotar la declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien había afirmado las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo "en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR".

Comunicado Oficial sobre la Causa Malvinas - Español pic.twitter.com/Mk898T3m5O — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 1, 2026

"La Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo. El Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos. La Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia. Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las Partes", suma el escrito de Quirno.

Sobre el final, lamentaron "la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias".

"La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional", concluye.

Qué había dicho Uma Kumaran

La ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, advirtió días atrás que las últimas medidas del gobierno de Javier Milei por la soberanía sobre Malvinas "plantea interrogantes" sobre la confiabilidad del país como socio.

Además, Kuamaran reveló que el gobierno británico habló con la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para remarcarle que "los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado".

"Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", apuntó la ministra británica. La funcionaria consideró que las islas "son británicas" y sostuvo: "Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los malvinenses".

Kumaran afirmó que los isleños "han elegido libre y democráticamente su futuro", en referencia al referéndum de 2013, y aseguró que tienen "todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes".

La ministra aseguró que el Reino Unido continuará "apoyando hombro con hombro" al gobierno de las islas Malvinas y prometió: "Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro".