Adiós a la exposición de datos sensibles: la función antirrobo que se sumará a iPhone

Un código filtrado revela el plan definitivo de Apple para neutralizar los hurtos callejeros que afectan a los usuarios de iOS.

Un reciente análisis de código confidencial reveló que los próximos iPhone integrarán una novedosa función preventiva frente a posibles robos . Esta característica bloqueará de inmediato el acceso al dispositivo cuando los sensores detecten que fue arrebatado de las manos del usuario. Se busca así evitar la exposición de datos personales ante un robo repentino en la vía pública o en medios de transporte.

El objetivo principal de Apple con esta herramienta no se centra en recuperar el teléfono físico tras el hecho delictivo. Según develaron fuentes del sector tecnológico, la prioridad absoluta es proteger la información sensible, credenciales bancarias y datos personales de cada víctima de un robo callejero .

De esta forma, los delincuentes tendrán un dispositivo bloqueado sin acceso a las cuentas financieras o redes sociales del usuario. Es una barrera de seguridad diseñada específicamente para resguardar la identidad, el dinero y la privacidad de todas las personas.

Esta innovadora protección busca emular una característica ya presente y muy exitosa en el entorno de su principal competidor. Los teléfonos con sistema operativo Android cuentan con una opción similar denominada "Theft Detection Lock" desde hace algunos años. Dicho sistema, impulsado por Google , utiliza inteligencia artificial avanzada para identificar patrones de movimiento asociados a un hurto brusco.

Con esta próxima actualización, el sistema operativo iOS buscará blindar por completo la información ante robos rápidos o tirones. Los usuarios de iPhone venían reclamando una solución eficiente que mitigara las graves consecuencias derivadas de la sustracción de sus equipos.

Así será la función antirrobo de iPhone

Las pistas definitivas sobre esta esperada característica de seguridad aparecieron ocultas directamente en el código de la versión beta de iOS 27.2. En el pasado mes de mayo, el portal especializado 9to5Mac ya había descubierto las primeras líneas vinculadas con esta protección. Apple menciona internamente a este desarrollo bajo el nombre de “AutoLock”, haciendo una evidente y clara referencia al bloqueo automático.

Para determinar de manera precisa si el dispositivo fue robado, la herramienta evaluará múltiples variables físicas de forma totalmente simultánea. El sistema requiere combinar una aceleración brusca del equipo, que es el signo más evidente y común de un arrebato. Además, detectará la pérdida repentina de la vinculación Bluetooth con el reloj inteligente y un tiempo de desbloqueo inusualmente extenso. Esta combinación de indicios garantiza que la función se active únicamente cuando haya un peligro real, comprobable y en progreso.

Para evitar los molestos falsos positivos o bloqueos accidentales durante el uso diario normal, el sistema incluirá exigentes salvaguardas. El código filtrado revela que se requerirá una autenticación biométrica estricta, como Face ID o Touch ID, para recuperar el acceso. De esta manera, el teléfono inteligente se asegura de que su dueño legítimo sea el único capaz de revertir la medida preventiva.

Al evaluar el impacto de esta tecnología, el informe especializado del portal Phone Arena fue categórico respecto a sus enormes beneficios. En sus declaraciones afirmaron: “Gracias a esta función, aunque te roben el dispositivo no tendrás que preocuparte por perder tus datos, credenciales o dinero”.

Respecto a la gran duda de cuándo se lanzará oficialmente, fuentes especializadas confirmaron los plazos que maneja la compañía. Según la información filtrada este mismo martes, la nueva función antirrobo llegaría a los iPhone durante el transcurso de este mismo año. Por el momento, la herramienta se encuentra en plena fase de desarrollo y todavía no fue anunciada de forma oficial por Apple.