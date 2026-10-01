1 de octubre de 2026 Inicio
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Argentina experimentó la peor caída de la región en un prestigioso ranking de universidades

La clasificación muestra que 17 bajaron de posición, ocho mejoraron y otras 20 no mostraron modificaciones. Según quienes elaboraron la clasificación, el resultado se debe al "impacto de las continuas presiones presupuestarias y de financiamiento”.

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La UBA volvió a caer en el Ranking QS.

La UBA volvió a caer en el Ranking QS.

De acuerdo con el QS World University Rankings, Argentina experimentó la peor caída de la región. La Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó el décimo puesto y se mantiene como la única institución argentina dentro del Top 10 de América Latina y el Caribe.

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En líneas generales, el panorama para la educación superior argentina refleja una tendencia negativa, ya que el país registró la mayor caída neta entre los sistemas universitarios regionales con al menos diez representantes en la nómina.

De las instituciones argentinas previamente clasificadas, 17 retrocedieron posiciones, 8 lograron avanzar y 20 permanecieron estables.

La consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) vinculó este deterioro con el impacto de las continuas restricciones financieras, aunque resaltó que las universidades del país aún conservan fortalezas en reputación académica, prestigio entre empleadores y recursos docentes.

Con 46 casas de altos estudios incluidas dentro de un total de 517 instituciones de 27 países, Argentina se consolida como el cuarto país con mayor representación en la región, ubicándose por detrás de Brasil, Colombia y México.

La UBA se mantiene entre las 10 mejores

En la cima de las posiciones locales, la UBA conservó el puesto 10, seguida por la Universidad Nacional de La Plata en el lugar 21 y la Universidad Austral en el 25, ambas sin cambios en sus ubicaciones respecto del período anterior.

Entre los avances destacados en el plano nacional, la Universidad Nacional de Córdoba ascendió del puesto 33 al 30 para ingresar al grupo de las 30 mejores de la región, la Universidad de San Andrés subió del puesto 51 al 44 y la Universidad Nacional de San Martín trepó del lugar 102 al 94, alcanzando su mejor posición histórica. Además, la Universidad Maimónides ingresó por primera vez al ranking en la franja 401+.

La UBA se mantuvo en el d&eacute;cimo puesto del r&aacute;nking.

La UBA se mantuvo en el décimo puesto del ránking.

Por el contrario, varias instituciones sufrieron descensos significativos. La Universidad Torcuato Di Tella retrocedió del puesto 48 al 65, la Universidad Nacional de Rosario cayó del 62 al 72 y la Universidad Nacional del Litoral pasó del 87 al 100. También registraron bajas la Universidad Nacional de Cuyo, el ITBA, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En lo que respecta al liderazgo regional, el primer puesto volvió a quedar en manos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, escoltada por la Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de Campinas, ambas de Brasil. El grupo de vanguardia lo completan el Tecnológico de Monterrey de México, la Universidad Federal de Río de Janeiro, UNESP, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes de Colombia y la UNAM de México.

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