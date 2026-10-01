Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del GP de Malasia El piloto argentino afrontará una nueva fecha del campeonato con Alpine. La actividad comenzará en la madrugada del viernes y terminará con la competencia del domingo. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto buscará tener revancha.

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana con Alpine en el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1. La competencia se disputará en el Circuito de Sepang, sobre el cual hasta ahora nunca había competido el argentino. Esta fecha será la decimosexta del campeonato.

El piloto argentino tendrá su próxima presentación después de la complicada carrera que protagonizó el domingo pasado en Bakú. Junto a su compañero Pierre Gasly, buscará recuperarse y volver a sumar puntos para Alpine. La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado 3 se realizará el último ensayo antes de la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada, según el horario de Argentina.

El Gran Premio tendrá un total de 56 vueltas. Colapinto, además, afrontará la competencia con una sanción de cinco puestos en la grilla de partida, una condición que deberá tener en cuenta de cara a la carrera.

Colapinto corre en el GP de Malasia de la Fórmula 1: cronograma completo El cronograma del Gran Premio de Malasia comenzará el viernes 2 de octubre y continuará durante todo el fin de semana hasta la carrera del domingo. Todas las actividades tienen los horarios expresados según el huso horario de Argentina.

Viernes 2 de octubre La primera jornada tendrá dos sesiones de entrenamientos. La Práctica Libre 1 comenzará a la 1.30, mientras que la Práctica Libre 2 se disputará desde las 5.