1 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del GP de Malasia

El piloto argentino afrontará una nueva fecha del campeonato con Alpine. La actividad comenzará en la madrugada del viernes y terminará con la competencia del domingo.

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Franco Colapinto buscará tener revancha.

Franco Colapinto buscará tener revancha.

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana con Alpine en el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1. La competencia se disputará en el Circuito de Sepang, sobre el cual hasta ahora nunca había competido el argentino. Esta fecha será la decimosexta del campeonato.

El piloto pilarense buscará mejorar tras una dura participación.
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El piloto argentino tendrá su próxima presentación después de la complicada carrera que protagonizó el domingo pasado en Bakú. Junto a su compañero Pierre Gasly, buscará recuperarse y volver a sumar puntos para Alpine. La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado 3 se realizará el último ensayo antes de la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada, según el horario de Argentina.

El Gran Premio tendrá un total de 56 vueltas. Colapinto, además, afrontará la competencia con una sanción de cinco puestos en la grilla de partida, una condición que deberá tener en cuenta de cara a la carrera.

Colapinto corre en el GP de Malasia de la Fórmula 1: cronograma completo

El cronograma del Gran Premio de Malasia comenzará el viernes 2 de octubre y continuará durante todo el fin de semana hasta la carrera del domingo. Todas las actividades tienen los horarios expresados según el huso horario de Argentina.

Viernes 2 de octubre

La primera jornada tendrá dos sesiones de entrenamientos. La Práctica Libre 1 comenzará a la 1.30, mientras que la Práctica Libre 2 se disputará desde las 5.

Sábado 3 de octubre

El sábado será el turno de la tercera y última práctica libre, programada para la 1.30. Luego llegará uno de los momentos principales del fin de semana con la clasificación, que comenzará a las 5.

Domingo 4 de octubre

La definición del Gran Premio de Malasia será el domingo a las 4 de la madrugada de nuestro país. Colapinto y Gasly afrontarán la carrera a bordo de los Alpine en una competencia que tendrá 56 vueltas y en donde intenterán sumar puntos para volver a acercarse a los Racings Bulls que se les escaparon.

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