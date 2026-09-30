Javier Milei habla ante inversores en una nueva edición de Argentina Week

El Presidente es el principal orador del evento, que se desarrolla en París y del que también participan gobernadores, funcionarios y empresarios. El objetivo es atraer nuevos proyectos al país y, según anticipó, mostrar "el milagro argentino" en primera persona.

Después de participar a distancia del coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Javier Milei encabeza este jueves una nueva edición de la Argentina Week, esta vez en París, con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Antes del evento, invitó a los empresarios franceses a "llenarse los bolsillos" en Argentina.

Se trata de uno de los puntos más destacados en la agenda del mandatario, que aterrizó en Francia este miércoles y fue recibido con un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. El otro será la reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, que también tendrá lugar este jueves.

El Presidente es acompañado por 13 gobernadores, además de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También participan del evento los empresarios Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Poco antes de comenzar su visita oficial de tres días a Francia, el presidente Javier Milei dejó un contundente mensaje para los empresarios europeos y destacó las posibilidades de negocio bajo su gestión: "Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".

El mandatario dio una entrevista a la prensa local donde le consultaron por las firmas francesas que podrían venir a invertir en Argentina, y fue claro en cuanto a su objetivo de atraer capitales europeos: "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos. Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".

Entre otras definiciones que dejó Milei, en diálogo con la revista Le point, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cruzó a los cuestionamientos de la oposición, caracterizándolos como una "estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos". En esta línea, habló de los "Hermanos Macana de Los Autos Locos": "Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar".

El libertario aseguró que tiene buena relación con su par francés, Emmanuel Macron, a quien calificó de "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el FMI. Además, se permitió hacer una broma futbolera: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol".