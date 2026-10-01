La reacción de Cami Homs cuando le preguntaron si va a ir al casamiento de De Paul y Tini Stoessel Mano a mano con la prensa, la influencer habló sin rodeos sobre los preparativos de la boda del padre de sus hijos. Agregar C5N en









La influencer fue contundente sobre la boda de su expareja. Redes sociales

Cami Homs rompió el silencio frente a las cámaras de LAM y se refirió a los preparativos de boda entre su expareja, Rodrigo De Paul, y Tini Stoessel. Durante la entrevista con el cronista Fede Flowers, la modelo reconoció estar al tanto de la boda del futbolista de la Selección argentina. Al ser indagada de entrada sobre la noticia del enlace matrimonial de los famosos, la mediática reaccionó con calma e interpuso una respuesta tajante: “Sí, claro, y nada, todo bien”.

Durante el intercambio periodístico, la influencer remarcó que su foco absoluto está puesto en la tranquilidad y contención de Francesca y Bautista, los hijos que tiene en común con el deportista. La famosa aseguró que los menores no hicieron comentarios de la fiesta y priorizó el estado emocional de la familia: “Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para que decir”. Con esa declaración, buscó despejar las especulaciones sobre posibles conflictos puertas adentro por los preparativos de la esperada boda.

Redes sociales Ante la pregunta directa sobre si formaría parte de la nómina de invitados al festejo, la ex del futbolista fue contundente al manifestar un seco “No”. El periodista insistió en la posibilidad de un gesto de cortesía o invitación cordial dada la buena sintonía entre ambos, pero la modelo descartó rotundamente esa alternativa manifestando: “No, está todo bien, pero no, claramente que no”. De este modo, la mediática echó por tierra cualquier especulación sobre su asistencia a la fiesta.

Para dar por concluido el reportaje, el movilero le consultó si aceptaría concurrir ante una eventual citación formal de última hora. La influencer esquivó la hipótesis apelando a la evasiva y cerró el ida y vuelta con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias, pero bueno, todo bien igual”. De esta manera, Homs dejó marcadas las fronteras entre su vida personal y el avance del romance entre Rodrigo De Paul y la popular cantante.

Quién es el guitarrista por el que se habrían peleado Tini Stoessel y Emilia Mernes Ángel de Brito destapó en la pantalla de LAM el insospechado trasfondo detrás del distanciamiento entre Martina “Tini” Stoessel y Emilia Mernes. De acuerdo con la información brindada por el periodista, la ruptura del vínculo de amistad tiene como eje central a Francisco “Pancho” Cia, quien se desempeñó durante un largo período como guitarrista y productor musical de la intérprete de La Triple T: “Él era una persona de mucha confianza de la familia Stoessel cuando estaban todos unidos y se querían. Inclusive hasta se iba de viaje con ellos. Digamos que traicionó la confianza”.

El periodista detalló que la ex Violetta atravesó un delicado episodio personal con el músico que derivó en su desvinculación inmediata y en el quiebre de la relación familiar. A pesar de que la artista le confesó de primera mano a su colega entrerriana la difícil situación vivida con el instrumentista, la exparticipante de Rombai decidió incorporarlo igualmente a su propio equipo de trabajo. Con el objetivo de aminorar la fuerte repercusión mediática y el malestar que se generó entre las comunidades de fanáticos, el entorno de la intérprete comenzó a aplicar una sutil estrategia de acercamiento en sus presentaciones internacionales. La periodista Pilar Smith señaló que, durante la antesala de un show de Stoessel en Colombia, comenzó a sonar música de la entrerriana para intentar bajar los decibeles de la disputa.