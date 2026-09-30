30 de septiembre de 2026 Inicio
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Aseguran que la mayoría las aplicaciones de autos comparten datos privados con Google, Meta y otras empresas

Un estudio de Northeastern y Consumer Reports analizó 30 aplicaciones vinculadas a vehículos y detectó envíos de información personal hacia firmas de publicidad y análisis, sin que el usuario siempre lo advierta.

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28 de 30 apps de vehículos compartieron información con empresas externas

28 de 30 apps de vehículos compartieron información con empresas externas, según un estudio.

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Una investigación realizada en Estados Unidos detectó que 28 de las 30 aplicaciones para vehículos conectados analizadas compartieron información con empresas externas, entre ellas Google, Meta y Microsoft, tras una serie de pruebas sobre 21 autos pertenecientes a 17 fabricantes. El trabajo buscó establecer qué datos abandonan los sistemas del vehículo y hacia dónde son enviados.

El sector financiero lideró los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street en el mes.
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Para identificar esas conexiones, especialistas de la Universidad de Northeastern y Consumer Reports colocaron los vehículos dentro de una carpa Faraday, una estructura capaz de bloquear señales electromagnéticas, en un centro de pruebas ubicado en Connecticut. De esa manera pudieron aislar las comunicaciones inalámbricas y observar el tráfico generado por los autos y sus aplicaciones.

El relevamiento determinó además que siete aplicaciones transmitieron información que podía identificar de manera directa al propietario, entre ella el nombre, el número de identificación del vehículo (VIN) y datos sobre su ubicación geográfica precisa, según los resultados difundidos por los investigadores.

El estudio detectó datos enviados a empresas de publicidad y análisis.

El estudio detectó datos enviados a empresas de publicidad y análisis.

Qué información de los conductores reciben las empresas

Entre las plataformas que recibieron información aparecen Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap y Reddit, mientras que las aplicaciones de General Motors, Honda, Nissan y Lincoln estuvieron entre las que compartieron datos vinculados directamente con sus usuarios.

El estudio señaló que unir el VIN con un correo electrónico, una ubicación u otro identificador permite relacionar al propietario con perfiles comerciales previamente construidos por intermediarios de información, que pueden ser utilizados por sectores como bancos, aseguradoras y prestamistas.

"Sepan o no los consumidores, las grandes tecnológicas están metidas en los autos que manejamos", dijo Nicole Zagson, candidata a doctora en ciberseguridad en Northeastern y coautora del trabajo, mientras Sarah Elizabeth Gillespie planteó: "No parece que un cliente pueda comprar un auto nuevo que no lo rastree".

Cómo funciona ChatGPT Mapas para buscar lugares y planificar viajes

La herramienta de OpenAI incorpora mapas interactivos dentro de las conversaciones de ChatGPT, con la posibilidad de localizar restaurantes, museos, comercios y otros puntos de interés sin salir del asistente, según explicó C5N en una publicación reciente.

Cada ubicación puede mostrar información como dirección, horarios, contacto, fotografías, descripción y opiniones, mientras que el sistema permite organizar recorridos a partir de variables como el presupuesto, el tiempo disponible y los intereses de quien realiza la consulta.

OpenAI sumó mapas interactivos dentro de las conversaciones de ChatGPT.

OpenAI sumó mapas interactivos dentro de las conversaciones de ChatGPT.

Por ahora, ChatGPT Mapas está disponible en la versión web, donde se puede ingresar desde el espacio específico de la herramienta o desde el menú ubicado junto al cuadro de texto; OpenAI anticipó además su llegada a Android e iOS.

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