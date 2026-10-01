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Escándalo familiar: la drástica decisión que tomó Ulises Bueno con Magui Olave

Una interna inesperada sacudió al cuarteto cordobés y dejó al descubierto diferencias profesionales que hasta ahora se habían mantenido puertas adentro.

Los artistas cordobeses atraviesan un momento peculiar.

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Una fuerte interna sacudió al cuarteto cordobés y puso en el centro de la escena a los cantantes Ulises Bueno y Magui Olave. La cantante dejó Almenara Network, la productora encabezada por sus primos Ulises y Flavio Bueno, después de dos años de trabajo conjunto.

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La desvinculación había sido confirmada el 24 de agosto, cuando desde la empresa señalaron que ambas partes continuarían por caminos separados, sin revelar las razones. Magui iniciaba así nuevamente una etapa como artista independiente.

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen aportó en Nuevo Día una versión mucho más conflictiva del episodio. Según la información que atribuyó a fuentes cercanas, Ulises habría decidido apartar a su prima de la productora en medio de diferencias profesionales.

La versión contrasta con el tono que públicamente eligió Magui Olave. Apenas días atrás habló de sus primos y aseguró: “El vínculo familiar nunca se va a cortar”, aunque reconoció que actualmente transitan caminos profesionales distintos.

Hoy los caminos son diferentes, está bueno aceptar eso y saber respetar las decisiones y siempre querer lo mejor para el otro”, expresó la cantante el 25 de septiembre, evitando públicamente alimentar una pelea familiar con Ulises y Flavio Bueno.

El posteo en historias de Magui Olave.

El posteo en historias de Magui Olave.

El detonante que terminó en un escándalo familiar

Según contó el periodista Juan Etchegoyen, detrás del alejamiento habría existido un creciente malestar profesional. Su versión indica que Magui Olave sentía que Ulises Bueno priorizaba la carrera de Valentina Márquez, también vinculada a Almenara, por encima de la suya.

La cantante habría considerado que su trayectoria y convocatoria dentro del cuarteto no recibían el reconocimiento esperado. Esa supuesta diferencia por el manejo de las carreras artísticas habría profundizado el distanciamiento hasta desembocar en su salida de la productora.

En medio de aquellas versiones, Magui publicó un sugestivo mensaje: “La vida tiene una curiosa forma de guiarnos”. También escribió que “aunque los cambios duelan y la incertidumbre asuste, cada final abre la puerta a un comienzo”, sin mencionar directamente a Ulises ni explicar entonces su salida.

La propia Olave ofreció después una mirada más conciliadora. “Siempre que uno comparte el trabajo con la familia se comparte todo”, reconoció, antes de remarcar que el lazo personal permanece más allá de las decisiones adoptadas en el terreno profesional.

Por eso, existe una diferencia entre lo confirmado y las versiones conocidas ahora: está acreditado que Magui dejó Almenara y volvió a trabajar de manera independiente, mientras que el supuesto enfrentamiento por Valentina Márquez proviene de la información difundida por Etchegoyen. Por el momento, las declaraciones públicas de Olave apuntaron a preservar el vínculo familiar.

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