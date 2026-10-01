1 de octubre de 2026 Inicio
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El Ministerio Público Fiscal de Bolivia consideró "ilegal" la detención del fiscal que investigaba a Fernando Cerimedo

La Policía detuvo a Roger Mariaca luego de que Estados Unidos le revocara la visa por un supuesto vínculo con el narco Sebastián Marset. El periodista Diego Montaño de La Razón de Bolivia contó a C5N las irregularidades del caso.

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Roger Mariaca

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia.

La Policía boliviana detuvo al fiscal general Roger Mariaca, a cargo de investigar a Fernando Cerimedo y el Ministerio Público Fiscal denunció el operativo como "un secuestro", Tras la detención, sus colegas advirtieron en conferencia de prensa que "no se está respetando la institucionalidad del Estado".

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El operativo se desplegó luego de que Estados Unidos le revocara la visa al funcionario por un supuesto vínculo con el narco Sebastián Marset, pero el periodista de La Razón de Bolivia Diego Montaño advirtió que "no hubo" una investigación que respalde una orden de aprehensión que legitimara su detención.

"La aprehensión se da anoche y hoy hace instantes recién llegaban los fiscales a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico", señaló Montaño en De Una por C5N y explicó: "Si nos basamos en la declaración del ministro del Gobierno de esta mañana, la acusación es que lideraba una narcoestructura y protegía a Sebastián Marset".

El periodista precisó: "Mariaca, hoy detenido, ha sido trasladado en el Alto y el ministro de Gobierno esta mañana en la conferencia esquivó tres veces la pregunta de si será extraditado o no a Estados Unidos. Las investigaciones que recaen sobre Mariaca es por la aprehensión de Sebastián Marset, hoy detenido en Virginia".

Montaño explicó que "hay todo un procedimiento" para remover al fiscal general de su cargo y que no implica solamente una sesión de la Asamblea Legislativa como la que tendrá lugar este viernes.

"Vuelve al escenario el escándalo Cerimedo porque Nadia Beller denuncia un poder que Cerimedo habría tenido sobre cierta cúpula policial y para muchos que sea la Policía quien está custodiando es un golpe institucional, veremos qué dice mañana la Asamblea", deslizó.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Bolivia

El comunicador boliviano advirtió que Mariaca "era muy incómodo" para el gobierno de Rodrigo Paz Pereira "por el poder que estaba llegando a tener" en un escenario de "tensión entre el Ejecutivo, el órgano judicial y la Fiscalía".

"Tras el escándalo Cerimedo, se reveló un conflicto o guerra institucional entre el Ejecutivo y el órgano judicial, mucho más a la cabeza de la Fiscalía, Mariaca", sostuvo Montaño.

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