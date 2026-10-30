30 de octubre de 2026 Inicio
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Giro histórico en Apple: presentan la primera MacBook Pro con pantalla táctil y marcan el fin de una era

La compañía de la manzana rompió un dogma de más de una década al integrar tecnología táctil en sus computadoras portátiles, incorporando pantallas OLED en tándem, chips M5 y el regreso del icónico logo iluminado.

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Apple presentó su primera MacBook Pro con pantalla táctil

Apple presentó su primera MacBook Pro con pantalla táctil, con paneles de 14 y 16 pulgadas.

Apple presentó oficialmente su nueva línea de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, introduciendo por primera vez en la historia de los ordenadores Mac una pantalla principal táctil. La laptop marca el desembarco de la interacción táctil en el entorno de escritorio de la firma, rompe con una separación histórica que llevaba casi dos décadas en el mercado y entra a competir en un terreno habitado desde hace años por Windows.

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Presentada en un evento encabezado por el nuevo director ejecutivo John Ternus, este lanzamiento representa la caída de un paradigma sostenido férreamente por el cofundador de la empresa, Steve Jobs, quien en la presentación "Back to the Mac" de 2010 rechazó tajantemente las pantallas táctiles en computadoras. En aquel momento, Jobs afirmó que las superficies táctiles no debían ser verticales debido a la fatiga ergonómica y a la sensación de que "el brazo quiere caerse" tras un uso prolongado. Durante más de doce años, la postura oficial delimitó el uso táctil exclusivamente al iPad y al iPhone, reservando el teclado y el trackpad para las computadoras de escritorio.

"No funciona. Es ergonómicamente terrible”, había opinado Steve Jobs, fundador de Apple, en 2010.

En términos tecnológicos, el nuevo equipo estrena la pantalla PROLED XDR con arquitectura OLED en tándem que superpone dos capas de píxeles autoiluminados, alcanzando un brillo máximo de 2.000 nits y una relación de contraste de 10.000.000:1. A diferencia de otros fabricantes que colocan capas sobre el panel, Apple integró los sensores táctiles directamente dentro de la estructura de la pantalla para minimizar la latencia, sumando además una bisagra rediseñada que brinda mayor estabilidad al tocar la superficie. El panel de 14,2 o 16,3 pulgadas cuenta con tasa de refresco adaptativa ProMotion de hasta 120 Hz y soporte para espacios de color P3 y Adobe RGB.

La notebook está impulsada por los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max, permitiendo configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada, 16 TB de almacenamiento y ofreciendo una autonomía de batería de hasta 24 horas. Entre sus principales novedades de diseño e interfaz, el equipo incorpora por primera vez la Isla Dinámica (Dynamic Island) para gestionar funciones de Siri AI dentro del sistema operativo macOS 27 Golden Gate, y recupera el mítico logo de la manzana iluminado en la tapa. En cuanto a conectividad y sonido, incluye tres puertos Thunderbolt 5, lector SDXC, MagSafe y un sistema de audio de seis parlantes con graves un 50% más profundos.

Apple revela su primer MacBook Pro con pantalla táctil, que incluye una pantalla OLED y Dynamic Island.

Apple revela su primer MacBook Pro con pantalla táctil, que incluye una pantalla OLED y Dynamic Island.

Los nuevos modelos son más delgados y livianos que sus antecesores, registrando un peso de 1,36 kg para la versión de 14 pulgadas y 1,81 kg para la de 16 pulgadas. Las reservas del dispositivo ya están abiertas y las primeras entregas comerciales se realizarán a partir del 6 de noviembre. Los precios oficiales en Estados Unidos comienzan en 2.899 dólares para la versión de 14 pulgadas con chip M5 Pro y ascienden hasta los 4.799 dólares en las configuraciones más avanzadas con chip M5 Max, apuntando fuertemente al segmento de creadores de contenido y profesionales exigentes.

Mirá el lanzamiento de la nueva MacBook Pro con pantalla táctil

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