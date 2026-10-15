15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Siri celebra 15 años: cómo nació el asistente de Apple y cómo se transformó con la inteligencia artificial

El asistente virtual, que debutó en el iPhone 4S en 2011, nació de un proyecto militar estadounidense y hoy atraviesa una nueva etapa. La empresa de la manzanita lo relanza como Siri AI, con funciones que permiten comprender contexto personal, interactuar con apps y ofrecer respuestas más naturales.

Por
Siri se reinventó para incorporar la inteligencia artificial.

Siri se reinventó para incorporar la inteligencia artificial.

Siri, la voz de Apple que revolucionó el mercado tecnológico, acaba de cumplir 15 años. El asistente virtual que arrancó como un proyecto militar terminó siendo la voz que acompaña en iPhone desde 2011. Hoy la empresa lo relanza con nuevas funciones gracias a la inteligencia artificial generativa, capaz de entender contexto, leer lo que hay en la pantalla y conversar de manera más natural.

Sam Altman, CEO de OpenAI
Te puede interesar:

OpenAI descubrió un dispositivo espía en sus oficinas y el FBI detuvo a un empleado

Cuando se habla de Siri, se piensa en la cercanía entre los usuarios y ese frío aparato que guarda el mundo entero a un solo clic. Desde aquel debut en el iPhone 4S en 2011 y su puesta a la venta en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, el asistente se convirtió en la voz que rompió la barrera entre la tecnología y la cotidianeidad. Ya no hacía falta recorrer menús ni teclear órdenes: bastaba con preguntar.

En su primera versión, la voz funcionaba en fase beta y reconocía inglés, con variantes para Estados Unidos, Reino Unido y Australia, además de francés y alemán. Su tecnología tenía raíces en un programa de investigación desarrollado en Estados Unidos varios años antes de que Apple comprara la compañía que lo había creado.

Siri: de un proyecto militar a un copiloto digital con IA

Siri no nació en Apple, sino en un laboratorio de investigación de Estados Unidos. Sus raíces están en CALO, un proyecto de inteligencia artificial financiado por DARPA que buscaba crear un asistente capaz de aprender, organizar y resolver tareas complejas. Con más de 300 investigadores, cinco años de trabajo y un presupuesto de 150 millones de dólares, el experimento sentó las bases de lo que después sería el asistente más famoso de los smartphones.

En 2007, SRI International fundó Siri Inc. para transformar esas investigaciones en una aplicación comercial. La primera versión llegó a la App Store en 2010 y ya permitía pedir un taxi, reservar una mesa o comprar entradas de cine. Apple vio el potencial y en abril de ese mismo año adquirió la compañía. Un año y medio después, Siri debutaba integrado en el iPhone 4S, que vendió más de 4 millones de unidades en apenas tres días.

Imagen generada con IA

Imagen generada con IA

La gran novedad era que Siri entendía el lenguaje cotidiano. Se le podía decir "recordame llamar a mamá cuando llegue a casa" y el sistema lo resolvía combinando contactos, ubicación y recordatorios. También hacía llamadas, enviaba mensajes, organizaba reuniones y hasta respondía preguntas sobre el clima. Claro que no era perfecto: dependía de Internet, tenía problemas con acentos y ruido ambiente, y solo funcionaba con los servicios compatibles.

Con el tiempo, Siri se expandió a relojes, parlantes y televisores, y abrió el camino a una nueva relación con la tecnología. Hoy, a 15 años de su llegada al iPhone, Apple lo relanza como Siri AI, un asistente potenciado por inteligencia artificial generativa que promete conversaciones más naturales, comprensión de contexto y funciones mucho más cercanas a la vida cotidiana de los usuarios.

Siri con IA: qué cambia en 2026 y con qué dispositivos funciona

La empresa de la manzanita presentó Siri AI en junio de 2026 durante la WWDC, como parte de su nueva plataforma Apple Intelligence. La gran apuesta es convertir al asistente en un copiloto digital más cercano y útil. Entre las novedades también aparecen funciones para redactar textos, realizar búsquedas en Internet y coordinar tareas entre distintas aplicaciones.

Apple sumó una app específica de Siri para iniciar conversaciones y retomarlas desde cualquier dispositivo, con historial sincronizado en iCloud. En paralelo, la empresa aseguró que la privacidad está cubierta gracias al procesamiento en el propio equipo o en su infraestructura Private Cloud Compute, sin almacenar datos personales.

La versión beta de Siri AI comenzó a distribuirse en inglés el 14 de septiembre de 2026 junto con iOS 27. Apple confirmó que el soporte en español, francés, japonés, coreano y portugués llegará en octubre. Para usarlo se necesita un dispositivo compatible con Apple Intelligence, como los iPhone 15 Pro y 16, además de ciertas Mac, iPad, Apple Watch y el Apple Vision Pro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El empleado identificado en la investigación es Abdulrahman Alfozan, de 35 años. 

Espionaje en OpenIA: el FBI detuvo a un empleado que intentó grabar información clandestinamente en una sala de reuniones

La empresa liderada por Mark Zuckerberg busca crear la mejor inteligencia artificial.

Qué es Muse Wonder, la IA de Meta con la que busca destronar a ChatGPT y Claude

Varios alumnos protestaron frente al colegio.

Creaba fotos con IA de sus compañeras desnudas y las vendía por WhatsApp y OnlyFans

Lula y Bolsonaro a pura cumbia.

La batalla de tecladistas de cumbia llegó a Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro causan furor con un insólito cruce hecho con IA

La herramienta permite saber si un contenido fue originado con IA.

Google lanzó un "detector" de IA: cómo saber si una imagen, video o audio se creó con inteligencia artificial

Los nuevos engaños buscan clonar voces y robar datos. (Imagen generada con IA)

Se disparan las estafas virtuales por Whatsapp y usan Inteligencia Artificial para engañar

Rating Cero

El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.
play

Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico"

Noelia Vigliarolo junto al Roña Castro.

Tras el velorio del "Roña" Castro, su novia lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El momento romántico de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que se volvió viral

Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia rompió el silencio.

Tras ser señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, habló Josefina Lynch

Repudiable: se conoció la apuesta que Dario Giordano hizo

Revelaron la repudiable forma en la que Darío Giordano se habría referido a Romina Yan para ganar una apuesta

últimas noticias

play
El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.

Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Hace 9 minutos
Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

El escalofriante video de Barrelier contra la madre de Agostina Vega: "Vos entregaste a tu hija"

Hace 11 minutos
Un hombre se prendió fuego al intentar ser desalojado por la Policía de Córdoba. 

Un hombre de 46 años se prendió fuego cuándo intentaban desalojarlo en Córdoba

Hace 42 minutos
Flavio Briatore movió las piezas en Alpine y contrató a un ingeniero estrella de la Fórmula 1.

La gran apuesta técnica de Alpine: la llegada de un ingeniero estrella para potenciar a Colapinto

Hace 52 minutos
Choque entre Waters y Hetfield: (Imagen generada con IA)

Roger Waters destrozó a James Hetfield por su postura apolítica: "Es un imbécil y no es músico"

Hace 53 minutos