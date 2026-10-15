Siri celebra 15 años: cómo nació el asistente de Apple y cómo se transformó con la inteligencia artificial

El asistente virtual, que debutó en el iPhone 4S en 2011, nació de un proyecto militar estadounidense y hoy atraviesa una nueva etapa. La empresa de la manzanita lo relanza como Siri AI, con funciones que permiten comprender contexto personal, interactuar con apps y ofrecer respuestas más naturales.

Siri, la voz de Apple que revolucionó el mercado tecnológico, acaba de cumplir 15 años. El asistente virtual que arrancó como un proyecto militar terminó siendo la voz que acompaña en iPhone desde 2011. Hoy la empresa lo relanza con nuevas funciones gracias a la inteligencia artificial generativa, capaz de entender contexto, leer lo que hay en la pantalla y conversar de manera más natural.

Cuando se habla de Siri, se piensa en la cercanía entre los usuarios y ese frío aparato que guarda el mundo entero a un solo clic. Desde aquel debut en el iPhone 4S en 2011 y su puesta a la venta en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, el asistente se convirtió en la voz que rompió la barrera entre la tecnología y la cotidianeidad. Ya no hacía falta recorrer menús ni teclear órdenes: bastaba con preguntar.

En su primera versión, la voz funcionaba en fase beta y reconocía inglés, con variantes para Estados Unidos, Reino Unido y Australia, además de francés y alemán. Su tecnología tenía raíces en un programa de investigación desarrollado en Estados Unidos varios años antes de que Apple comprara la compañía que lo había creado.

Siri no nació en Apple, sino en un laboratorio de investigación de Estados Unidos. Sus raíces están en CALO, un proyecto de inteligencia artificial financiado por DARPA que buscaba crear un asistente capaz de aprender, organizar y resolver tareas complejas. Con más de 300 investigadores, cinco años de trabajo y un presupuesto de 150 millones de dólares, el experimento sentó las bases de lo que después sería el asistente más famoso de los smartphones.

En 2007, SRI International fundó Siri Inc. para transformar esas investigaciones en una aplicación comercial. La primera versión llegó a la App Store en 2010 y ya permitía pedir un taxi, reservar una mesa o comprar entradas de cine. Apple vio el potencial y en abril de ese mismo año adquirió la compañía. Un año y medio después, Siri debutaba integrado en el iPhone 4S, que vendió más de 4 millones de unidades en apenas tres días.

Imagen generada con IA

La gran novedad era que Siri entendía el lenguaje cotidiano. Se le podía decir "recordame llamar a mamá cuando llegue a casa" y el sistema lo resolvía combinando contactos, ubicación y recordatorios. También hacía llamadas, enviaba mensajes, organizaba reuniones y hasta respondía preguntas sobre el clima. Claro que no era perfecto: dependía de Internet, tenía problemas con acentos y ruido ambiente, y solo funcionaba con los servicios compatibles.

Con el tiempo, Siri se expandió a relojes, parlantes y televisores, y abrió el camino a una nueva relación con la tecnología. Hoy, a 15 años de su llegada al iPhone, Apple lo relanza como Siri AI, un asistente potenciado por inteligencia artificial generativa que promete conversaciones más naturales, comprensión de contexto y funciones mucho más cercanas a la vida cotidiana de los usuarios.

Siri con IA: qué cambia en 2026 y con qué dispositivos funciona

La empresa de la manzanita presentó Siri AI en junio de 2026 durante la WWDC, como parte de su nueva plataforma Apple Intelligence. La gran apuesta es convertir al asistente en un copiloto digital más cercano y útil. Entre las novedades también aparecen funciones para redactar textos, realizar búsquedas en Internet y coordinar tareas entre distintas aplicaciones.

Apple sumó una app específica de Siri para iniciar conversaciones y retomarlas desde cualquier dispositivo, con historial sincronizado en iCloud. En paralelo, la empresa aseguró que la privacidad está cubierta gracias al procesamiento en el propio equipo o en su infraestructura Private Cloud Compute, sin almacenar datos personales.

La versión beta de Siri AI comenzó a distribuirse en inglés el 14 de septiembre de 2026 junto con iOS 27. Apple confirmó que el soporte en español, francés, japonés, coreano y portugués llegará en octubre. Para usarlo se necesita un dispositivo compatible con Apple Intelligence, como los iPhone 15 Pro y 16, además de ciertas Mac, iPad, Apple Watch y el Apple Vision Pro.