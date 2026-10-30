Mauro Icardi sin filtro: explicó por qué está sin club, se refirió a su divorcio con Wanda Nara y su romance con la China Suárez

El futbolista brindó una entrevista a un medio europeo en la que habló de su futuro profesional, sus ganas de volver a un club de Italia y sorprendió al referirse a su presente sentimental con la actriz, en medio de los conflictos con Wanda Nara.

En medio de los rumores sobre su futuro, Mauro Icardi decidió romper el silencio y habló de todo , su presente futbolístico, las versiones sobre su situación profesional y hasta de su relación con la China Suárez. El delantero brindó una entrevista a un medio europeo en la que n o esquivó las preguntas sobre su vida privada y sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en Argentina.

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Lejos de mostrarse preocupado por su carrera futbolística, el futbolista aseguró que fue su propia decisión tomarse el tiempo necesario para encontrar una propuesta que realmente lo entusiasme. “He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido”, señaló.

En ese contexto, Icardi reconoció que el fútbol italiano ocupa un lugar especial en su vida y no ocultó sus ganas de volver a jugar en la Serie A. “Tengo todavía mucho para dar”, aseguró el delantero, quien se mostró con ganas frente a la posibilidad de regresar a una de las ligas más importantes de Europa.

En ese sentido, admitió que le gustaría tener una nueva oportunidad en el Inter de Milán , club en el que jugó durante seis temporadas y vivió muchos de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, su paso por el equipo italiano también estuvo marcado por fuertes conflictos con la dirigencia, que terminaron provocando su salida en 2019: “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera”.

Y agregó sobre la posibilidad de volver: “Un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”.

Luego, el exGalatasaray se defendió de quienes lo cuestionaron por mostrarse como una figura escandalosa y señaló que eso terminó opacando su trayectoria deportiva: “A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista”. Y agregó: “A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo”.

Mauro Icardi en Galatasaray.

Mauro Icardi habló sobre su presente sentimental con la China Suárez

Además de hablar sobre su presente futbolístico, Mauro Icardi sorprendió al referirse a su relación con la China Suárez. Al ser consultado por las románticas imágenes que suele compartir con la actriz en sus redes sociales, el delantero aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad en su vida personal, después de varios años marcados por los escándalos y los conflictos mediáticos con Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi PSG.

“El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo”, aseguró al respecto.

Además reconoció que no todo lo que sucede en la intimidad de su relación lo sube a las redes sociales: “Una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”.