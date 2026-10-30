30 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Quiénes son los protagonistas principales del GTA VI: están confirmados

Narcos, ladrones y estrellas musicales rodean a la pareja central. La trama que involucra a varios personajes promete decisiones que tendrán fuertes repercusiones en el juego.

Por
La compañía ya difundió biografías completas de los dos y de las personas con las que se cruzarán.

La compañía ya difundió biografías completas de los dos y de las personas con las que se cruzarán.

Redes sociales

Rockstar Games confirmó quiénes son los personajes principales de Grand Theft Auto VI y puso en el centro de la historia a Jason Duval y Lucia Caminos. Ambos forman una dupla que recuerda a Bonnie y Clyde, en un drama criminal ambientado en Vice City y Leonida.

La escena dura unos 30 segundos y muestra un televisor que reproduce un video nunca visto del juego
Te puede interesar:

Filtraron un nuevo gameplay oficial del GTA 6 en el lugar menos esperado

Jason es el protagonista masculino y Lucia la protagonista femenina. La compañía ya difundió biografías completas de los dos y de las personas con las que se cruzarán, en un título que sale a la venta el 19 de noviembre de 2026. Ese entorno incluye peligrosos narcos afincados en Vice City, ladrones profesionales, empresarios de la noche, influencers y estrellas musicales. La vida de los dos personajes controlables resulta tan peligrosa como emocionante.

Al comienzo de la historia, ambos están en una situación precaria. Lucia acaba de salir de la cárcel y Jason vive de prestado en una propiedad de un narco, de modo que solo pueden confiar el uno en el otro.

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Los protagonistas de GTA 6

Jason Duval se crió entre estafadores y delincuentes. Pasó un tiempo en el ejército para dejar atrás su adolescencia problemática y terminó en los Cayos, trabajando para narcotraficantes de la zona. Quiere una vida fácil, pero las cosas no hacen más que complicarse, y conocer a Lucia podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado.

Lucia Caminos recibe golpes de la vida desde que era una niña. Luchar por su familia la llevó a la penitenciaría de Leonida, de la que solo la suerte la sacó. Ahora está decidida a tomar solo decisiones inteligentes y a conseguir la buena vida con la que su madre soñaba desde sus días en Liberty City. Ella cree que una vida con Jason podría ser su última oportunidad.

Alrededor de la pareja aparece un elenco muy distinto. Cal Hampton es amigo de Jason y socio de Brian, y prefiere quedarse en casa espiando las comunicaciones de la guardia costera, con cierta admiración por las teorías de la conspiración. Boobie Ike es una leyenda local y empresario de la noche, con un imperio legítimo de propiedades, un club de striptease y un estudio de grabación. Colabora con Dre'Quan Priest, un buscavidas con la mira puesta en la música que está al frente de Only Raw Records.

En ese sello firmaron Real Dimez, el dúo de amigas del instituto Bae-Luxe y Roxy, que se hizo conocido con rap picante, presencia en redes y un primer éxito junto al rapero DWNPLY.

También figuran Raul Bautista, un ladrón profesional carismático que busca gente con agallas y se vuelve más temerario con cada golpe, y Brian Heder, un narcotraficante de la época dorada del contrabando en los Cayos. Brian opera desde su astillero junto a su tercera esposa, Lori, y deja que Jason viva gratis en una de sus propiedades a cambio de que lo ayude a extorsionar a los vecinos y se pase a tomar la sangría de ella.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Desde WhatsApp hasta OnlyFans: filtran detalles inéditos de lo que tendrá el GTA VI

Se esoera centenares de miles de bajas médicas en todo el país.

Por qué el GTA 6 puede generar una pérdida millonaria a Estados Unidos el día de su lanzamiento

Una firma del entretenimiento tomó una drástica decisión.

Una histórica empresa de videojuego cierra sus puertas y canceló el desarrollo de un popular videojuego

El juego genera mucha expectativa.

La decisión de Rockstar Games que despertó polémica en la antesala al lanzamiento del GTA VI

Cada consulta incorpora información privada sobre intereses, hábitos, proyectos, relaciones y preocupaciones.

Esto es lo que pasa si te roban la cuenta de ChatGPT: las medidas que hay que tomar

El mayor exchange de criptos del mundo fue hackeado y la cotización del Bitcoin se desplomó.

Alerta mundial por el hackeo a Binance: investigan un multimillonario robo cripto y se desploma el bitcoin

Rating Cero

El conflicto estalló cuando la periodista le preguntó por sus campañas solidarias.

"Se quiso hacer la picante": Santi Maratea dio detalles de su pelea con la China Ansa en PH: Podemos Hablar

La madre de la empresaria fue denunciada por una supuesta estafa.

Acusan a una famosa argentina de pedir dólares por un canje y no cumplir con el acuerdo

El presentador del programa televisión aclaró cómo fue el cruce entre los invitados.

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa: no se guardó nada

Una reconocida actriz falleció a sus 85 años.

Conmoción por la muerte de una querida actriz de larga trayectoria: "Murió en paz"

El legendario actor Choi Bool-am falleció a los 87 años. 

Murió el legendario actor Choi Bool-am a los 87 años

Tras la liberación, la Justicia volvió a darle un botón antipánico a Homero y están citando a La Reini para volver a entregárselo.

Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato: su provocador mensaje

últimas noticias

Los hermanos Neuss y Eduardo Eurnekian, bajo la lupa.

La AGN pone la lupa sobre dos polémicas concesiones: auditará la licitación de la Hidrovía y la prórroga a Eurnekian

Hace 18 minutos
El estadio Alberto J. Armando.

Confirmado: la Selección argentina jugará en la Bombonera contra Uruguay

Hace 24 minutos
El conflicto estalló cuando la periodista le preguntó por sus campañas solidarias.

"Se quiso hacer la picante": Santi Maratea dio detalles de su pelea con la China Ansa en PH: Podemos Hablar

Hace 44 minutos
El Litoral está bajo alerta por la crecida de los ríos. 

Inundaciones en el litoral por El Niño: más de 2.200 evacuados por la crecida de los ríos

Hace 48 minutos
La madre de la empresaria fue denunciada por una supuesta estafa.

Acusan a una famosa argentina de pedir dólares por un canje y no cumplir con el acuerdo

Hace 51 minutos