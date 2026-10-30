Quiénes son los protagonistas principales del GTA VI: están confirmados

Narcos, ladrones y estrellas musicales rodean a la pareja central. La trama que involucra a varios personajes promete decisiones que tendrán fuertes repercusiones en el juego.

La compañía ya difundió biografías completas de los dos y de las personas con las que se cruzarán.

Rockstar Games confirmó quiénes son los personajes principales de Grand Theft Auto VI y puso en el centro de la historia a Jason Duval y Lucia Caminos . Ambos forman una dupla que recuerda a Bonnie y Clyde, en un drama criminal ambientado en Vice City y Leonida.

Jason es el protagonista masculino y Lucia la protagonista femenina. La compañía ya difundió biografías completas de los dos y de las personas con las que se cruzarán, en un título que sale a la venta el 19 de noviembre de 2026. Ese entorno incluye peligrosos narcos afincados en Vice City, ladrones profesionales, empresarios de la noche, influencers y estrellas musicales. La vida de los dos personajes controlables resulta tan peligrosa como emocionante.

Al comienzo de la historia, ambos están en una situación precaria. Lucia acaba de salir de la cárcel y Jason vive de prestado en una propiedad de un narco, de modo que solo pueden confiar el uno en el otro.

Jason Duval se crió entre estafadores y delincuentes. Pasó un tiempo en el ejército para dejar atrás su adolescencia problemática y terminó en los Cayos, trabajando para narcotraficantes de la zona. Quiere una vida fácil, pero las cosas no hacen más que complicarse, y conocer a Lucia podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado.

Lucia Caminos recibe golpes de la vida desde que era una niña. Luchar por su familia la llevó a la penitenciaría de Leonida, de la que solo la suerte la sacó. Ahora está decidida a tomar solo decisiones inteligentes y a conseguir la buena vida con la que su madre soñaba desde sus días en Liberty City. Ella cree que una vida con Jason podría ser su última oportunidad.

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Alrededor de la pareja aparece un elenco muy distinto. Cal Hampton es amigo de Jason y socio de Brian, y prefiere quedarse en casa espiando las comunicaciones de la guardia costera, con cierta admiración por las teorías de la conspiración. Boobie Ike es una leyenda local y empresario de la noche, con un imperio legítimo de propiedades, un club de striptease y un estudio de grabación. Colabora con Dre'Quan Priest, un buscavidas con la mira puesta en la música que está al frente de Only Raw Records.

En ese sello firmaron Real Dimez, el dúo de amigas del instituto Bae-Luxe y Roxy, que se hizo conocido con rap picante, presencia en redes y un primer éxito junto al rapero DWNPLY.

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También figuran Raul Bautista, un ladrón profesional carismático que busca gente con agallas y se vuelve más temerario con cada golpe, y Brian Heder, un narcotraficante de la época dorada del contrabando en los Cayos. Brian opera desde su astillero junto a su tercera esposa, Lori, y deja que Jason viva gratis en una de sus propiedades a cambio de que lo ayude a extorsionar a los vecinos y se pase a tomar la sangría de ella.