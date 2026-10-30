31 de octubre de 2026 Inicio
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Aldosivi cayó 2-1 ante Racing, descendió y jugará en la Primera Nacional en 2027

La derrota en el Cilindro selló la suerte del equipo marplatense, que no pudo sostenerse en la máxima categoría pese a la mejoría de los últimos encuentros. Así, acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, club que también perdió la categoría esta temporada.

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Aldosivi perdió 2 a 1 contra Rancing en el Cilindro de Avellaneda y descendió. 

Aldosivi perdió 2 a 1 contra Rancing en el Cilindro de Avellaneda y descendió. 

Club Atlético Aldosivi (X: @clubaldosivi)

Aldosivi perdió 2-1 frente a Racing este viernes en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y quedó condenado a jugar en la Primera Nacional desde 2027. El Tiburón no logró revertir su situación y acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, que había descendido el 11 de octubre.

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El equipo marplatense se puso en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Andrés Vombergar conectó de cabeza un córner y sorprendió a la defensa local, pero Racing reaccionó enseguida y alcanzó el empate a los 23, por medio de Adrián Martínez, que definió tras una acción por la banda derecha.

Aldosivi no pudo con Racing en el Cilindro y perdió la categoría. Jugará en la Primera Nacional la próxima temporada.

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El conjunto de Avellaneda encontró el gol de la victoria a los 14 minutos del complemento. El árbitro Nazareno Arasa sancionó penal a instancias del VAR por una infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz, e Ignacio Rodríguez ejecutó la falta desde los doce pasos para establecer el 2-1.

El primer descenso de la temporada había quedado definido el 11 de octubre, cuando Estudiantes de Río Cuarto perdió 1-0 ante River en el Monumental y ya no tuvo posibilidades de sostener la categoría, por lo que el conjunto cordobés volverá a competir en la Primera Nacional durante 2027.

Cómo quedó la pelea por los primeros puestos del Clausura

Al cierre del viernes, en la Zona A, Instituto conserva el primer puesto con 32 puntos, cinco más que Vélez, Boca y Defensa y Justicia, sus tres escoltas con 27. Lanús suma 24, Newell’s 21, Gimnasia de Mendoza 20 e Independiente 19, en el último puesto de clasificación a octavos.

Rosario Central venció por 2 a 1 a Sarmiento en Junín y es líder en su zona.

Rosario Central venció por 2 a 1 a Sarmiento en Junín y es líder en su zona.

En la Zona B, Rosario Central quedó como líder con 31 unidades tras vencer 2-1 a Sarmiento en Junín, seguido por Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, ambos con 28 y ya clasificados a octavos, River, con 23, Belgrano y Barracas Central, con 22, y Sarmiento, con 21.

La tabla anual y los cupos para las copas

La tabla anual también se movió con los triunfos de Rosario Central y Gimnasia. El Canalla quedó primero con 59 puntos, seguido por Boca y Argentinos Juniors, ambos con 57, mientras Vélez reúne 55 y el Lobo platense alcanzó los 54, por delante de Instituto e Independiente Rivadavia, que suman 53.

Por ahora, Rosario Central, Boca y Argentinos ocupan los tres cupos anuales de Libertadores, mientras Vélez, Gimnasia, Instituto, Independiente Rivadavia, River y Lanús están en los seis de Sudamericana, con Belgrano ya clasificado por ser campeón del Apertura y otras plazas sujetas a los títulos pendientes del Clausura y la Copa Argentina.

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