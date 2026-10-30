Aldosivi cayó 2-1 ante Racing, descendió y jugará en la Primera Nacional en 2027

La derrota en el Cilindro selló la suerte del equipo marplatense, que no pudo sostenerse en la máxima categoría pese a la mejoría de los últimos encuentros. Así, acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, club que también perdió la categoría esta temporada.

Aldosivi perdió 2 a 1 contra Rancing en el Cilindro de Avellaneda y descendió.

Aldosivi perdió 2-1 frente a Racing este viernes en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del Torneo Clausura , y quedó condenado a jugar en la Primera Nacional desde 2027. El Tiburón no logró revertir su situación y acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, que había descendido el 11 de octubre.

El mejor amigo de Emiliano Sala recordó al futbolista: la pensión, las noches en Córdoba y la promesa de buscarlo

El equipo marplatense se puso en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Andrés Vombergar conectó de cabeza un córner y sorprendió a la defensa local, pero Racing reaccionó enseguida y alcanzó el empate a los 23, por medio de Adrián Martínez, que definió tras una acción por la banda derecha.

El conjunto de Avellaneda encontró el gol de la victoria a los 14 minutos del complemento. El árbitro Nazareno Arasa sancionó penal a instancias del VAR por una infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz, e Ignacio Rodríguez ejecutó la falta desde los doce pasos para establecer el 2-1.

Aldosivi no pudo con Racing en el Cilindro y perdió la categoría. Jugará en la Primera Nacional la próxima temporada.

El primer descenso de la temporada había quedado definido el 11 de octubre, cuando Estudiantes de Río Cuarto perdió 1-0 ante River en el Monumental y ya no tuvo posibilidades de sostener la categoría, por lo que el conjunto cordobés volverá a competir en la Primera Nacional durante 2027.

Al cierre del viernes, en la Zona A, Instituto conserva el primer puesto con 32 puntos, cinco más que Vélez, Boca y Defensa y Justicia, sus tres escoltas con 27. Lanús suma 24, Newell’s 21, Gimnasia de Mendoza 20 e Independiente 19, en el último puesto de clasificación a octavos.

Rosario Central venció por 2 a 1 a Sarmiento en Junín y es líder en su zona. X: Rosario Central

En la Zona B, Rosario Central quedó como líder con 31 unidades tras vencer 2-1 a Sarmiento en Junín, seguido por Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, ambos con 28 y ya clasificados a octavos, River, con 23, Belgrano y Barracas Central, con 22, y Sarmiento, con 21.

La tabla anual y los cupos para las copas

La tabla anual también se movió con los triunfos de Rosario Central y Gimnasia. El Canalla quedó primero con 59 puntos, seguido por Boca y Argentinos Juniors, ambos con 57, mientras Vélez reúne 55 y el Lobo platense alcanzó los 54, por delante de Instituto e Independiente Rivadavia, que suman 53.

Por ahora, Rosario Central, Boca y Argentinos ocupan los tres cupos anuales de Libertadores, mientras Vélez, Gimnasia, Instituto, Independiente Rivadavia, River y Lanús están en los seis de Sudamericana, con Belgrano ya clasificado por ser campeón del Apertura y otras plazas sujetas a los títulos pendientes del Clausura y la Copa Argentina.