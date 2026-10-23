Por qué el GTA 6 puede generar una pérdida millonaria a Estados Unidos el día de su lanzamiento

El estreno de GTA 6 , previsto para el 19 de noviembre, podría costarle hasta mil millones de dólares en productividad a la economía estadounidense. La cifra surge de una estimación publicada por el New York Post, que prevé ausencias masivas en los puestos de trabajo ese día.

El diario se hizo eco de una información de la Cadena SER según la cual habrá centenares de miles de bajas médicas en todo el país. A eso se suman las vacaciones que ya fueron solicitadas, de modo que más de un millón de trabajadores faltaría a sus tareas. El International Business Times eleva el cálculo a unos 1,5 millones de personas.

Los más propensos a ausentarse serían los jóvenes de entre 18 y 30 años, y el sector tecnológico sería el que más lo note. José Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, explicó el motivo. "En este caso hay menos control del trabajador, porque muchas veces no están al puesto de trabajo, sino que estos trabajadores teletrabajan".

Ese dinero no desaparecería sino que cambiaría de manos, desde los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de Take-Two. La compañía espera ingresos por 1.000 millones de dólares durante lo que resta del año fiscal. Según el sistema de seguimiento SensorTower, ya habría recaudado 600 millones solo con las reservas del juego, que llegará a PS5 y Xbox Series.

La expectativa por el título trasciende las pantallas y ya se siente en el deporte profesional. Los Miami Heat, con Giannis Antetokounmpo, se harán eco de la llegada del juego con una noche especial en la que recuperarán los colores de Vice City. La idea incluye plasmar en su vestimenta el nombre ficticio con el que el juego rebautiza a Miami.

Rockstar también abrió un Burger Shot en el Kaseya Center, el pabellón donde juega la franquicia de Florida. Se trata de la hamburguesería ficticia que aparece a lo largo de toda la saga, y su presencia en el estadio fue lo más comentado en redes tras el partido inaugural de la temporada, en el que los Heat cayeron ante los Minnesota Timberwolves y Antetokounmpo debutó en Miami.

Redes sociales

Esta acción es parte de una estrategia de marketing que convierte a la ciudad en Vice City, el lugar en el que se basa la historia del juego. En las últimas semanas aparecieron carteles promocionales, publicidad en el Kaseya Center y autos del videojuego circulando por las calles.

Además, se especula con una noche temática el 18 de noviembre, un día antes de la salida del juego. En ese lugar, el pabellón estaría decorado con la estética de GTA 6 y el equipo estrenaría camisetas especiales con motivos de Vice City.