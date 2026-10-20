El importante anuncio que prepara Apple para el 28 de octubre tras el lanzamiento del iPhone Duo

La firma prepara un evento en Los Ángeles para mostrar sus computadoras portátiles. Se espera un equipo con pantalla sensible al tacto como gran novedad.

﻿La confirmación llegó a través de una publicación en la red social X del directivo senior de Marketing.

La empresa de la manzana confirmó un nuevo evento de presentación para el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles , apenas cinco días después del debut comercial de su primer teléfono plegable, previsto para el viernes 23. La cita estará centrada en las computadoras portátiles de la marca, las Macbook , y llevará el lema “Pro and Tell”.

La confirmación llegó a través de una publicación en la red social X del directivo senior de Marketing, Greg Joswiak, quien escribió “Can’t wait to pro and tell next week”. La invitación oficial fue consultada por Bloomberg, que además adelantó cuál sería la gran protagonista de la jornada.

Según esa información, la principal novedad sería la primera MacBook Pro con pantalla táctil , un proyecto en el que la empresa trabajó durante los últimos meses. El equipo contaría con un panel OLED y una interfaz más dinámic a, que incorporaría elementos como la Dynamic Island que ya se ve en los teléfonos de la firma.

La presentación del 28 de octubre será el tercer evento organizado por la tecnológica en los últimos meses . Antes mostró su primera pantalla inteligente, Apple HomeView, junto con otros dispositivos para el hogar conectado, como el HomePod mini 2 y el Apple TV 4K, además de termostatos, cámaras y cerraduras de la línea Home Collection.

Además del modelo táctil, se espera que la marca sume una MacBook Pro de gama más baja , impulsada por el chip M6. De esta manera, la familia de portátiles profesionales tendría una opción de entrada junto a la versión con pantalla sensible al tacto, que sería la más llamativa del evento.

Las novedades no se limitarían a las notebooks. De acuerdo con lo que pudo conocer Bloomberg, el catálogo se completaría con una iMac renovada y un iPad mini rediseñado, que llegaría con una pantalla mejorada.

Redes sociales

La preventa del iPhone Duo se agotó en apenas unos minutos

El primer smartphone plegable de la compañía generó una demanda fuera de lo común durante su preventa internacional. De acuerdo con medios del exterior, las primeras unidades desaparecieron en menos de tres minutos.

Las reservas se habilitaron el viernes 16 de octubre, a primera hora en Argentina, de forma simultánea en más de 70 países. Los plazos de entrega pasaron muy rápido de noviembre a diciembre y luego a enero de 2027, incluso para quienes compraron poco después de la apertura. Tanto la tienda online como las operadoras europeas ya presentan demoras que se extienden hasta el año próximo.

iPhone Duo.

Desde la empresa calificaron el interés del público como "sencillamente extraordinario", según publicó El Mundo. Pese a eso, la disponibilidad inicial en las tiendas físicas será muy limitada, y algunas reservas con entrega asegurada para el día del debut llegaron a ofrecerse en eBay por más de 5.000 dólares.

La compañía podría acelerar la fabricación para achicar las esperas, aunque enfrenta obstáculos con las bisagras de titanio, las pantallas OLED plegables y el ensamblaje. En ese sentido, el analista Jeff Pu recortó su previsión de producción para 2026 de siete a seis millones de unidades.