30 de octubre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro reapareció en redes y aseguró que volverá a ser candidato a presidente de Brasil "antes de 2030"

En una transmisión en vivo, el senador afirmó que habría una nueva votación durante el próximo período de Lula da Silva, que asumirá el 5 de enero de 2027 y gobernará hasta enero de 2031. Además, denunció persecución política, cuestionó el balotaje y anticipó cómo organizará la oposición desde Estados Unidos.

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Flávio Bolsonaro durante un vivo de Instagram desde Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro durante un vivo de Instagram desde Estados Unidos.

Instagram: /flaviobolsonaro (captura de video)

Desde Estados Unidos, donde permanece con su familia tras abandonar Brasil, el senador Flávio Bolsonaro planteó este viernes que podría disputar la Presidencia antes de 2030, durante una transmisión por Instagram, y reabrió la polémica sobre una nueva convocatoria electoral tras perder el balotaje ante Lula da Silva.

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"No estoy hablando de 2030, sino de antes", precisó al referirse a una eventual nueva votación. Reuters interpretó sus palabras como una señal de que el senador confía en una posible anulación de la fórmula Lula-Alckmin, cuya impugnación había anticipado que buscaría ante la Justicia Electoral brasileña, como parte de su estrategia opositora.

El senador también relató que visitó a su padre, Jair Bolsonaro, el lunes posterior al balotaje, cuando todavía cumplía prisión domiciliaria, y que al terminar el encuentro recibió el aviso de que había agentes de la Policía Federal en la puerta de la casa, por lo que le dijo: "Papá, empezó la persecución".

La frustraci&oacute;n de Fl&aacute;vio Bolsonaro tras la derrota frente a Lula da Silva en las urnas.&nbsp;

La frustración de Flávio Bolsonaro tras la derrota frente a Lula da Silva en las urnas.

Según su versión, el episodio coincidió con la notificación de una decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que ordenaba retener sus pasaportes y le impedía salir del país en el marco de una investigación judicial. Flávio señaló esa medida como una represalia política y cuestionó la actuación del magistrado.

Durante la trasmisión, volvió a cuestionar el resultado electoral y aseguró que las instituciones brasileñas estaban "completamente cooptadas", aunque no presentó elementos que respaldaran sus acusaciones, y resumió su postura: "Perdí contra el sistema, no contra mi adversario", en referencia a la derrota ante Lula, cuyo triunfo fue reconocido por la autoridad electoral.

También explicó que viajó con su esposa y sus dos hijas porque, desde el exterior, considera que tendrá mayor libertad para expresarse. "No es fácil salir de tu país para seguir teniendo, al menos, una voz activa", reconoció, y dijo que decidió la partida junto con su mujer sin avisar a otras personas.

Flávio Bolsonaro definió al bloque de ultraderecha dentro del Senado de Brasil como una "trinchera de resistencia"

Sobre el armado opositor, definió al Congreso Nacional y, en particular, al Senado como la "principal trinchera de resistencia" para la nueva etapa, y pidió a sus seguidores que contacten a los legisladores para respaldar a Rogério Marinho en la elección de la presidencia de la Cámara alta.

Además, advirtió que la nueva gestión de Lula podría conducir a Brasil a una crisis económica y dijo que el deterioro financiero sería un factor central de desgaste para el mandatario. También pidió mantener la unidad y agradeció a quienes lo acompañaron, al recordar los casi 60 millones de votos que obtuvo.

Fl&aacute;vio Bolsonaro lleg&oacute; a Miami durante este mi&eacute;rcoles, tras salir de Brasil por un paso a la Argentina.&nbsp;

Flávio Bolsonaro llegó a Miami durante este miércoles, tras salir de Brasil por un paso a la Argentina.

Tras dejar Brasil por la Argentina, Flávio llegó a Miami el miércoles, tres días después del balotaje, y en su primer mensaje desde el exterior agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei por el respaldo recibido, además de prometer una movilización opositora por vías pacíficas y legítimas.

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