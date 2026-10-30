31 de octubre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos destrozó a Javier Milei por no reconocer el triunfo de Lula da Silva: "Tu ego nos va a salir caro"

Como cada viernes y fiel a su estilo, Nancy Pazos volvió a ponerse al frente de su editorial por C5N, donde analizó la actualidad política del país y puso sobre la mesa los temas que marcaron la agenda de la semana.

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Nancy Pazos en su editorial de cada viernes.

Como cada viernes, Nancy Pazos volvió a ponerse al frente de su programa Inteligencia Artesanal por C5N. Durante su editorial, la periodista apuntó contra Flávio Bolsonaro tras la victoria de Lula da Silva en Brasil. Además, cuestionó con dureza la actitud de Javier Milei por no reconocer la victoria del mandatario brasileño.

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Con una copa en alto y bailando al ritmo de la música, Pazos festejó el resultado electoral y lanzó una contundente crítica contra Bolsonaro, a quien acusó de denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas: "Demostró ser el hijo de su padre, pero no por su apellido, sino por cobardía", y aseguró que "huyó como rata por tirante".

En este contexto, la periodista hizo referencia a una carta pública en la que Bolsonaro se autoproclamó presidente y puso el foco en las diferencias entre el tratamiento que recibió la noticia en los medios brasileños y en los argentinos.

Allí comparó la cobertura de un medio de derecha de Brasil con la del diario Clarín y cuestionó: "En Brasil, el que pierde una elección y se define presidente es golpista; acá es un líder de derecha. Menuda diferencia".

Luego, Pazos apuntó contra el Gobierno argentino por su postura frente al resultado electoral brasileño. "Mientras el mundo reconoció la victoria de Lula, la Argentina quedó absolutamente sola", sostuvo.

Lejos de suavizar sus críticas, la periodista aseguró que entre los reiterados papelones internacionales del Gobierno, "esta semana se sumaron dos nuevos episodios: ayudó a huir a un golpista corrupto y no reconoció la victoria de Lula, el líder del primer socio comercial de la argentina", aseveró.

Captura: c5n.com

Captura: c5n.com

Javier Milei no felicitó a Lula por su triunfo electoral: "Tu explicación es el ego"

En medio de la polémica que generó la postura del Gobierno argentino frente a la victoria de Lula da Silva, Pazos mostró al aire una conferencia de prensa donde el vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó la decisión de no enviar un mensaje de felicitación al mandatario brasileño.

El funcionario recordó que, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales de 2023, Lula tampoco tuvo un gesto público para felicitarlo. Por ese motivo, descartó que el Gobierno argentino fuera a pronunciarse sobre el resultado: "No hay ningún comunicado que vayamos a realizar".

Frente a esta explicación, la conductora apuntó directamente contra Javier Milei y aseguró que la decisión de no felicitar a Lula responde a una cuestión personal. "La explicación es el ego de Milei. Vos no me saludás, yo no te saludo. Es un patio de colegio", lanzó con dureza, tildando de "infantil" la actitud.

En ese sentido, la periodista recordó los enfrentamientos públicos y cuestionó la postura del Presidente: "Javo, hace una semana lo llamabas 'ladrón corrupto'. En julio viajaste a San Pablo para hacer campaña por Bolsonaro y Brasil retiró a su embajador".

Luego advirtió sobre las consecuencias que esta tensión entre ambos países podría tener para la Argentina, especialmente por la importancia de Brasil como socio comercial: "A nuestro país le sobra energía y le faltan dólares. Tu ego nos va a salir caro", sostuvo.

Para cerrar, Pazos le envió un contundente mensaje al mandatario: "¿Qué pasa, Javo? ¿Mirá si por tu culpa Lula decide comprar en otro país?". "Dejá de pensar con la bragueta, con tu ego, y dejá de ayudar a huir corruptos golpistas", concluyó.

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